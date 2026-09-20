Ascolti tv del 19 settembre, il GF Vip sfida i BYD Music Awards

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Ilary Blasi

Sfida tra musica e reality nella prima serata di sabato 19 settembre. Su Rai1 Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono tornati all’Arena di Verona per la seconda e ultima serata dei BYD Music Awards 2026, mentre Canale5 ha puntato sulla seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi.

Due proposte molto diverse per conquistare il pubblico del sabato sera: da una parte la grande musica italiana, con alcuni dei nomi più amati del momento e numerosi protagonisti saliti sul palco dell’Arena; dall’altra le dinamiche della Casa più spiata d’Italia, che nella seconda puntata ha completato il cast con l’ingresso di cinque nuovi concorrenti.

Su Rai2 spazio invece alla serie N.C.I.S., mentre Rai3 ha proposto Blu Notte – Misteri dimenticati. Su Rete4 è tornata La Promessa, mentre Italia1 ha scelto il cinema con il thriller San Andreas. Ma chi ha conquistato la prima serata e vinto la gara degli ascolti tv? Ecco tutti i dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 19 settembre