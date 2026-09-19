Reazione a Catena, si mette male per le Pappardelle, ma allo scadere del tempo ribaltano tutto

IPA Pino Insegno

Le Pappardelle sembrano proprio essere imbattibili a Reazione a Catena, anche se nella puntata del 19 settembre qualche segno di cedimento l’hanno dato. Qualche incertezza, qualche passo falso, ma Carolina, Francesca e Maria sono comunque riuscite a primeggiare sui Bardi. Alla fine della puntata hanno anche portato a casa un piccolo montepremi, grazie a una parola intuita proprio allo scadere del tempo. La vincita si somma al gruzzolo accumulato negli scorsi giorni, senza contare che torneranno di nuovo nello show di Pino Insegno e avranno ancora l’opportunità di confermarsi.

I Bardi sfidano le Pappardelle a Reazione a Catena

Una sfida uomini contro donne: tre amiche toscane del team del Le Pappardelle se la vede con i tre amici romani. Fabrizio, Egidio e Alessandro sono i Bardi, che devono il nome alla passione per la musica celtica. I ragazzi sono determinati e preparati, ma nonostante la loro abilità nulla possono contro il potere delle campionesse.

Alla Catena musicale danno del filo da torcere alle campionesse in carica anche durante Una tira l’altra la gara è serrata e le sorti delle due squadre sembrano ribaltarsi continuamente. Alla fine sono le tre amiche toscane ad aggiudicarsi la vittoria della manche incrementando il loro montepremi. Le Pappardelle arrivano così da dominatrici a Quando, dove, come, perché con una cifra che è doppia rispetto a quella degli avversari: 55.000 euro contro i 26.000 dei Bardi. Gli sfidanti non si arrendono e provano la rimonta, aggiudicandosi tutte e due le manche di questo gioco. Anche con Quattro per una sono loro ad aggiudicarsi la partita, riducendo notevolmente il distacco con le campionesse.

Un errore commesso a Una tira l’altra torna ad allungare il distacco tra le due squadre a vantaggio delle Pappardelle. Inizia a mettersi male per i Bardi che anche alla Zot perdono i 5 secondi. Nulla è però deciso perché si sa che all’Intesa Vincente può succedere di tutto. Il gioco è determinante per le sorti dei due team in gara, ed è anche uno dei più amati dal pubblico a casa con la dose di suspence che ogni sera regala. I Bardi avanzano lentamente e un po’ di emozione li trae in inganno: chiudono la manche con solo 2 parole indovinate e una ramanzina di Pino Insegno per non aver saputo usare i passo. Le Pappardelle anche sta stavolta se la cavano bene, anche se forse non brillano come al solito. Le parole indovinate sono 8, comunque più che sufficienti per decretare la loro vittoria.

All’ultima manche vincono per un soffio

All’ultima catena le campionesse hanno un montepremi di tutto rispetto: giocano per 136.000 euro. Gli errori costano cari e la cifra pian piano si riduce fino ad arrivare a 8.500 euro. A La Parola finale non riescono a venire a capo della soluzione e chiedono la terza parola, dimezzando ulteriormente il premio in palio. Provano a collegare molti termini con Prova e Coda e quasi sul gong ne trovano uno che le convince: Stampa. Si tratta proprio di quello giusto e ancora una volta riescono a indovinare e a vincere il montepremi.