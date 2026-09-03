Un posto al sole, le anticipazioni del 4 settembre 2026: Greta è in pericolo e Alberto lascia Anna

Ufficio stampa Rai Greta, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 4 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 3 settembre

Giovedì 3 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La confessione di Anna inchioda Alberto alle sue colpe. Clara prova a rimettersi in gioco con un progetto sociale, ma Eduardo è una miccia pronta a riaccendere il caos. A casa Giordano, l’ospitalità si trasforma in pochade: Bice e Massaro ritrovano la sintonia, con Guido e Mariella costretti a fare buon viso a cattivo gioco.

Anticipazione della puntata del 4 settembre 2026

Gli ascolti di Radio Golfo 99 sembrano premiare la strategia di Roberto. Mentre tra lui e Marina pare tornare il sereno, Mori, sentendosi franare il terreno sotto i piedi e preda della sua ossessione per Greta, rivelerà un lato davvero pericoloso. Ai limiti della preoccupazione, Alberto sembra prendere le distanze da Anna, che vivrà un momento di profondo sconforto.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre