Un posto al sole, le anticipazioni del 3 settembre 2026: la confessione di Anna inchioda Alberto

Ufficio stampa Rai Anna, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 3 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 2 settembre 2026

Mercoledì 2 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto sopraggiunge quando l’incidente è appena successo e ne rimane agghiacciato. Bice e Sergio si ritrovano a casa di Guido e Mariella e tra i due scatta il solito litigio, ma questa volta l’esito potrebbe essere tutt’altro che scontato. Al Centro Ascolto, Clara riceve la visita di Marika, che le dà un’interessante idea imprenditoriale.

Anticipazione della puntata del 3 settembre 2026

La confessione di Anna inchioda Alberto alle sue colpe. Clara prova a rimettersi in gioco con un progetto sociale, ma Eduardo è una miccia pronta a riaccendere il caos. A casa Giordano l’ospitalità si trasforma in pochade: Bice e Massaro ritrovano la sintonia, con Guido e Mariella costretti a fare buon viso a cattivo gioco.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre