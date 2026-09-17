Un posto al sole, le anticipazioni del 18 settembre 2026: Alberto trova un sostegno inaspettato

Ufficio stampa Rai Alberto, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 18 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 17 settembre 2026

Nella puntata di giovedì 17 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Clara e Rosa restano convinte che Eduardo non possa essere semplicemente andato via. Intanto Grillo, sopraffatto da una folle sete di vendetta, rivela che Sabbiese non è il suo unico obiettivo. La preoccupazione per Gianluca e il peggiorare della sua malattia fanno precipitare Luca in un profondo sconforto. Al Caffè Vulcano, certa che le tensioni siano causate da Micaela, Silvia decide di intervenire con una scelta drastica e necessaria.

Anticipazione della puntata del 18 settembre 2026

Alberto ritroverà il sostegno e l’affetto di un amico che pensava di aver perso. Grillo continua a tessere le sue trame contro Damiano. Guido e Mariella devono fare i conti con le conseguenze della “faida dei turni”: riuscirà Mariella a riappacificarsi con Sasà?

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2026.