Un posto al sole, le anticipazioni del 21 settembre 2026: Marina vuole rompere ma è messa sotto scacco

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Ufficio stampa Rai Marina, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 21 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 18 settembre 2026

Venerdì 18 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto ritroverà il sostegno e l’affetto di un amico che pensava di aver perso. Grillo continua a tessere le sue trame contro Damiano. Guido e Mariella devono fare i conti con le conseguenze della “faida dei turni”: riuscirà Mariella a riappacificarsi con Sasà?

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2026.

Anticipazione della puntata del 21 settembre 2026

Ferri apprende da Michele che dietro radio Ciclone si cela una misteriosa fiduciaria; intanto Marina comunica a Mori di voler rompere il loro accordo, ma finisce per essere messa lei stessa sotto scacco. Supportato da Luca e da Giulia, Alberto si convince che spostare Gianluca in un’altra struttura sarebbe una follia. Sconsolata dopo la lite con Cerruti, Mariella cerca in Guido la compagnia che prima trovava nel suo migliore amico e travolge il marito obbligandolo a iniziare un corso di yoga insieme.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026.