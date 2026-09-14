Un posto al sole, le anticipazioni del 15 settembre 2026: i dubbi di Micaela sull’incidente

Clara si dispera all'idea che il marito sia fuggito con Stella, Micaela ha dubbi sull'incidente: trama di Un posto al sole del 15 settembre

Ufficio stampa Rai Micaela, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 15 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 14 settembre 2026

Lunedì 14 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Grillo è ormai una scheggia impazzita anche agli occhi dei suoi colleghi. Eduardo si troverà di fronte a una decisione che potrebbe cambiare la sua vita. Lorenza ordisce una trappola ai danni di Samuel, nonostante Silvia prenda le sue difese. Un tragico anniversario è l’occasione per ricordare un evento che ha segnato e cambiato per sempre la storia del mondo.

Anticipazione della puntata del 15 settembre 2026

Clara è disperata all’idea che il marito sia fuggito con Stella e il fatto che Rosa difenda Eduardo accresce la tensione fra lei e Damiano. Grillo è vicino a prendersi la propria rivincita con Sabbiese. Mortificato per l’errore clamoroso commesso al Vulcano, Samuel fa di tutto per recuperare, ma Micaela inizia a nutrire dei dubbi sulla reale natura dell’incidente. Serena si trova ad affrontare dei problemi con il b&b e la sua tempra nel cercare di risolverli finirà per rafforzare il suo legame con Filippo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2026.