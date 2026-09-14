Un posto al sole, le anticipazioni del 15 settembre 2026: i dubbi di Micaela sull’incidente

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 15 settembre 2026.
Nella puntata precedente del 14 settembre 2026
Lunedì 14 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Grillo è ormai una scheggia impazzita anche agli occhi dei suoi colleghi. Eduardo si troverà di fronte a una decisione che potrebbe cambiare la sua vita. Lorenza ordisce una trappola ai danni di Samuel, nonostante Silvia prenda le sue difese. Un tragico anniversario è l’occasione per ricordare un evento che ha segnato e cambiato per sempre la storia del mondo.
Anticipazione della puntata del 15 settembre 2026
Clara è disperata all’idea che il marito sia fuggito con Stella e il fatto che Rosa difenda Eduardo accresce la tensione fra lei e Damiano. Grillo è vicino a prendersi la propria rivincita con Sabbiese. Mortificato per l’errore clamoroso commesso al Vulcano, Samuel fa di tutto per recuperare, ma Micaela inizia a nutrire dei dubbi sulla reale natura dell’incidente. Serena si trova ad affrontare dei problemi con il b&b e la sua tempra nel cercare di risolverli finirà per rafforzare il suo legame con Filippo.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2026.