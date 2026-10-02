Un posto al sole, le anticipazioni del 5 ottobre 2026: Damiano è sempre più in crisi

Damiano è sempre più in crisi con se stesso e Rosa sembra intuire qualcosa: trama di "Un posto al sole" del 5 ottobre

Ufficio stampa Rai Damiano ed Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 5 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 2 ottobre 2026

Nella puntata del 2 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato, Rosa e Clara, ignare di quanto stia davvero accadendo, restano in trepidante attesa di notizie su Damiano ed Eduardo. Nel frattempo, la folle e delirante iniziativa di Grillo, deciso a farsi giustizia da solo, è destinata a sfociare in un epilogo tragico e inaspettato.

Anticipazione della puntata del 5 ottobre 2026

Damiano è sempre più in crisi con se stesso e Rosa sembra iniziare a capire qualcosa. Giulia sta per comunicare a Niko e Manuela una bella notizia che riguarda lei e Luca, ma i problemi di Luca sono ormai una realtà quotidiana con cui fare i conti. «Chi è causa del suo mal, pianga se stesso» è la massima che Raffaele dovrebbe tenere più spesso a mente quando scherza con Renato.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 5 ottobre al 9 ottobre 2026.