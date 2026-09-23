Un posto al sole, le anticipazioni del 24 settembre 2026: Damiano è sulle tracce di Eduardo

Damiano vuole scoprire che fine ha fatto Eduardo e Grillo teme che la verità possa venire a galla: trama di "Un posto al sole" del 24 settembre

Ufficio stampa Rai Damiano ed Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 24 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 23 settembre 2026

Nella puntata di giovedì 23 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un Posto al sole così. Rosa e Clara, sconvolte dalla scoperta che Eduardo ha lasciato tutti i suoi effetti personali in casa, decidono di coinvolgere Damiano per fare luce sulla sua improvvisa sparizione. Intanto, al Vulcano la tensione tra Samuel e Micaela cresce al punto da costringere Diego, Nunzio e Silvia a prendere una decisione ormai inevitabile per il locale. Sul fronte familiare, Mariella convince Guido a partecipare a una sessione di prova di yoga: l’entusiasmo di lei, però, non trova riscontro nel marito, che reagisce in modo tutt’altro che positivo.

Anticipazione della puntata del 24 settembre 2026

Damiano si mette sulle tracce di Eduardo, determinato a scoprire che fine abbia fatto; consapevole del pericolo che la verità possa emergere, Grillo segue con attenzione e diffidenza ogni sua mossa. Intanto, al Vulcano la tensione sale ulteriormente fino a spingere Samuel a un insolito colpo di testa, destinato a lasciare il segno nei delicati equilibri del locale. Sul fronte familiare, Mariella, entusiasta delle lezioni di yoga condivise con Guido, non perde occasione per punzecchiare affettuosamente Cerruti, divertita dalla nuova complicità di coppia.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026.