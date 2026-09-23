Super Karaoke, le pagelle dell’ultima puntata: Michelle si scusa con Arisa (7), Tatangelo ci riporta indietro di 20 anni (9)

Si è conclusa con la puntata del 22 settembre l’esperienza di Michelle Hunziker come conduttrice di Super Karaoke, lo spin-off del famoso programma che fu condotto da Fiorello, Karaoke. Per la finale in quel di Ventimiglia si è confermata ancora una volta tra le punte di diamante di Mediaset: i programmi musicali le calzano sempre a pennello. E oggi, più che mai, abbiamo bisogno di musica in televisione: un progetto riuscito. Le nostre pagelle.

Michelle Hunziker promossa, e cita l’ex Eros. Voto: 9

Non si è mai sbilanciata troppo, è sempre stata al suo posto, è intervenuta quando la situazione lo ha richiesto e ha capito fin dove poteva spingersi, senza eccessi. E ancora ha guidato i concorrenti fino alla finale, ha rilasciato persino autografi al pubblico in piazza e – soprattutto – non ha mai tradito il suo spirito leggero, portando avanti tutte le serate senza perdere il filo. Super Karaoke è calzato a pennello nel curriculum di Michelle Hunziker, che alle spalle ha anche la conduzione dell’Eurovision Song Contest: leggerezza, ritmo, qualche momento emotivo.

E dobbiamo dire che alla finale è stata particolarmente sciolta, naturale, arrivando persino a citare il suo ex Eros Ramazzotti, quando ha presentato la canzone Adesso tu: “La prossima canzone me la dovete fare veramente bene altrimenti mi chiama e si lamenta. Una canzone meravigliosa”: era Adesso tu, tra i capolavori del repertorio di Ramazzotti.

Rovazzi, al karaoke è l’artista perfetto. E Michelle si “scusa” con Arisa. Voto: 7

La nostalgia è stata il fil rouge di tutto il progetto, e anche alla finale abbiamo avuto i nostri “tuffi” indietro nel tempo, come con Andiamo a comandare di Rovazzi, brano del 2016: dieci anni fa non scrivevamo altro che “Ho un problema nella testa, funziona a metà” nelle caption su Instagram, per non parlare del vizio di fare i selfie mossi alla Guè Pequeno, e oggi è tra le canzoni che più si presta al karaoke: leggera, non troppo impegnativa e sempre divertente. Ormai Rovazzi fa qualsiasi cosa, e la fa anche discretamente bene portando a casa il risultato.

Il momento che non dimenticheremo? Quando ha invitato Michelle Hunziker a cantare La Costiera Amalfitana, la hit dell’estate di Rovazzi con Nino D’Angelo e Arisa. Michelle ha accettato, non senza timori, considerando che quella di Arisa è tra le voci più belle in Italia. “Chiamo Arisa e le chiedo il permesso”, le parole di Rovazzi, e Michelle si è scusata con Arisa prima di cantare.

Con Baby K l’estate continua anche in autunno. Voto: 6+

E quando sul palco è arrivata Baby K si è fatto sentire chiaramente l’effetto tormentone: una leggerezza che Super Karaoke ha cercato fin dalla prima puntata, alternando capolavori della musica alle hit che ci hanno fatto scatenare sulla spiaggia in estate. Sul palco ha funzionato, e anche da casa, anche se ovviamente non abbiamo avuto grosse sorprese. La canzone scelta per il karaoke è stata Non mi basta più: “Questa canzone può sembrare leggera ma ci sono note difficili da cantare””, ha raccontato l’artista. Per lei l’estate non è ancora finita: “La mia estate è iniziata sui palchi ormai da molto tempo, sono mesi che non mi fermo”.

Anna Tatangelo, Essere una donna… vent’anni dopo. Voto: 9

È il suo cavallo di battaglia e, in qualche modo, appartiene ormai un po’ a tutte le donne. Essere una donna ha compiuto vent’anni nel 2025, eppure ha ritrovato poco tempo fa una seconda vita su TikTok. Sul palco Anna Tatangelo è stata meravigliosa, ma dobbiamo dire che la concorrente è riuscita a reggere benissimo un brano pieno di piccoli passaggi-trappola: le due voci si sono cercate e raggiunte, anche nei punti più insidiosi. “I tuoi pezzi sono ormai cultura italiana”, le parole di Michelle Hunziker per la Tatangelo. E si è anche emozionata durante Un nuovo bacio, cantata insieme al concorrente.

Ermal Meta, un milione di cose da dire. Voto: 10

“È una canzone veramente incredibile, ogni volta che la canti mi si apre il cuore”, gli ha confessato Michelle Hunziker, dopo l’esibizione. Difficile trovare parole più precise. Ermal Meta ha cantato Un milione di cose da dirti insieme al concorrente al karaoke, con la piazza in sottofondo per qualche minuto, e così Super Karaoke è diventato più di una grande festa: quasi il palco di Sanremo, per qualche attimo. Tra tormentoni, canzoni leggere e grandi classici, le canzoni di Meta si fanno sempre riconoscere: a volte si hanno milione di cose da dire, ma va bene rimanere in silenzio. Soprattutto con brani così.

Una concorrente si emoziona per Michelle. E spacca. Voto: 8

Tutti si emozionano di fronte al proprio idolo, ed è successo questo anche a una concorrente a Super Karaoke, che si è subito complimentata con Michelle Hunziker, il suo modello di donna: “Sei perfetta, sai fare tutto”. Poco dopo è arrivato l’abbraccio, seguito dalla reazione della concorrente, che non ha nascosto l’emozione di aver realizzato un sogno: “Adesso piango”. Michelle sarà pure il suo idolo, ma la ragazza si è difesa benissimo con Mon amour di Annalisa.