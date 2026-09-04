Festival di Venezia 2026, i look vip del giorno: da Susan Sarandon a Alex di Giorgio
4 settembre, i riflettori si riaccendono per la terza giornata di Venezia 2026, dove l'eleganza couture si fonde alle grandi narrazioni cinematografiche. Mentre l'imbarcadero dell'Hotel Excelsior si trasforma in una passerella a cielo aperto — dettando i trend di stagione, tra occhiali da sole scuri e impeccabili tenute off-duty — cresce la curiosità per i film protagonisti: la giornata promette scintille, sia sullo schermo che sul red carpet. In Concorso occhi puntati sulle atmosfere intense di 15/18 di Cédric Kahn e sull'atteso Mr. Nelson, Did You Kill People?, che vede il ritorno al Lido di un magnetico Geoffrey Rush. L'attrazione principale, però, per ora resta l'arrivo dell'iconica Susan Sarandon, al centro della scena con The Echo Chamber, nato da una sceneggiatura originale di Bernardo Bertolucci: eccola disinvolta in black & white, con tanto di sneakers ai piedi.