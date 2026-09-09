Super Karaoke, pagelle 8 settembre: l’errore di Michelle Hunziker (8), Baby K e Giusy Ferreri troppe lontane (5)

Top e flop della prima puntata della nuova edizione di Super Karoke, condotto sempre da Michelle Hunziker e con la partecipazione di grandi ospiti musicali

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Michelle Hunziker a Super Karaoke

Super Karaoke è andato di nuovo in onda su Canale 5 martedì 8 settembre. Ancora una volta condotto da Michelle Hunziker, che ha portato al Belvedere del Resentello di Ventimiglia, in Liguria, musica, nostalgia e divertimento. Una serata scandita dalle esibizioni dei concorrenti e dalla presenza di alcuni volti molto amati della musica italiana.

Sono stati 24 i concorrenti, che si sono alternati tra performance individuali e duetti, venendo accompagnati sul palco da grandi artisti della scena nazionale. Ma chi ha davvero conquistato e chi, invece, ha convinto meno? Dalle esibizioni degli ospiti alla conduzione, passando per i look, le confessioni e qualche occasione mancata: nelle nostre pagelle abbiamo raccolto il meglio e il peggio dello show.

Michelle Hunziker, perfetta (o quasi). Voto 8

Michelle Hunziker continua a convincerci come padrona di casa di Super Karaoke. Energica, travolgente e soprattutto una showgirl completa. Sa presentare, sa cantare, sa muoversi sul palco. Mediaset difficilmente avrebbe potuto scegliere di meglio. Impeccabile anche nel look, sobrio ma pratico, perfetto per muoversi senza sosta.

E professionale come sempre quando un concorrente confessa il suo amore per Eros Ramazzotti e intona Più bella cosa, brano che inevitabilmente riporta alla romantica (e indimenticabile!) storia tra il cantante e la sua ex moglie. Lei sorride e sta al gioco, senza imbarazzi: del resto, tra i due c’è da tempo un rapporto sereno.

Qualche punto, però, lo perde quando decide di cimentarsi in un duetto con Giusy Ferreri sulle note di Non ti scordar mai di me. La hit del 2008 non sembra esattamente nelle sue corde e il risultato traballa un po’. Michelle, però, ci aveva avvertiti: “Non è semplice, forse mi sono già pentita di questa proposta”. È stata infatti lei a chiedere alla cantante di esibirsi insieme, dopo aver lavorato a lungo insieme in tv, a Io Canto Family.

E allora gliela perdoniamo: anche perché una piccola stecca, in mezzo a tanta perfezione televisiva, la rende persino più simpatica di quanto effettivamente già sia.

Ricchi e Poveri, eternamente giovani. Voto 8

159 anni in due e non sentirli. I Ricchi e Poveri rubano la scena a Super Karaoke con un vigore che fa impallidire colleghi con qualche decennio in meno sulle spalle. Angela Brambati e Angelo Sotgiu si muovono sul palco di Ventimiglia con la naturalezza di chi non deve più dimostrare nulla. Ma, allo stesso tempo, ha ancora una gran voglia di divertirsi. E soprattutto di far divertire.

Dopo una carriera lunghissima, l’entusiasmo è rimasto sorprendentemente intatto: cantano, ballano, scherzano e non perdono mai quell’euforia che li rende irresistibili. Da Sarà perché ti amo a La prima cosa bella, passando per Mamma Maria, è impossibile non cantare insieme a loro.

Le mode cambiano, le classifiche pure, ma certe canzoni sembrano aver trovato la formula del per sempre. Un patrimonio del pop italiano che attraversa le generazioni senza bisogno di presentazioni. Inossidabili, contagiosi e meravigliosamente nazional-popolari. Eterni Ricchi e Poveri. Proprio come le loro hit.

L’onestà di Alex Britti. Voto 8

Alex Britti sale sul palco e basta l’attacco di Solo una volta (o tutta la vita) per riportarci dritti all’estate del 1998. Quando quel ritornello era praticamente ovunque. Subito dopo è il turno di un altro capolavoro, Oggi sono io.

Proprio questo è uno dei piccoli piaceri di Super Karaoke: rispolverare canzoni che pensavamo di aver dimenticato e scoprire che, invece, sappiamo ancora cantarle parola per parola. Canzoni da far conoscere anche alle nuove generazioni, troppo spesso perse nei meandri della trap e dell’autotune. Stavolta a conquistarci non è soltanto l’effetto nostalgia, ma soprattutto l’onestà disarmante di Britti.

Quando Michelle Hunziker gli chiede dei nuovi progetti, il cantautore non confeziona la solita risposta promozionale e candidamente rivela: “Ho meno voglia di una volta di fare nuove canzoni. Preferisco suonare dal vivo”. Una confessione semplice, quasi controcorrente in un mondo nel quale bisogna sempre annunciare un disco, un singolo, una nuova era.

Britti, uno dei migliori chitarristi in Europa, ammette che oggi l’ispirazione lo porta altrove, verso quella chitarra che rimane da sempre la sua dimensione più naturale. In fondo, crescere significa anche riconoscere che la creatività cambia forma e non bisogna necessariamente produrre qualcosa di nuovo a tutti i costi.

Lui lo ha capito e, a differenza di qualche collega che continua a inseguire ostinatamente il tormentone che fu, non sembra avere paura di dirlo. Nostalgico senza essere nostalgico, sincero e al tempo stesso maturo. Chapeau.

Baby K, la più fashion di tutte. Voto 9

Passano gli anni, cambiano le classifiche, arrivano nuove popstar con guardaroba studiati al millimetro, ma Baby K continua a fare la differenza quando si parla di moda. La sua passione per il fashion è cosa risaputa e si vede: ogni apparizione diventa l’occasione per osare, sperimentare, divertirsi.

A Super Karaoke non delude le aspettative e sale sul palco con un top d’ispirazione orientale diviso tra nero e stampa zebrata, abbinato a shorts scuri impreziositi da piume. Ai piedi i soliti tacchi vertiginosi, perché rinunciare a qualche centimetro in più non sembra contemplato nel suo vocabolario.

Poi partono le sue hit e il quadro è completo: pop, frizzante, sensuale e tremendamente fashion. Baby K è un’artista che non segue il dress code: se lo inventa.

Baby K e Giusy Ferreri, troppo lontane. Voto 5

Nella stessa puntata di Super Karaoke ci sono come ospiti Baby K e Giusy Ferreri. E allora la domanda nasce spontanea: possibile che nessuno abbia pensato a farle cantare insieme Roma-Bangkok? Una delle hit italiane più riconoscibili degli ultimi anni, di quelle che bastano poche note per trasformare davvero una piazza in un gigantesco karaoke. Un’occasione decisamente perfetta, eppure il duetto non arriva.

Inevitabile che sui social qualcuno abbia iniziato a interrogarsi sui motivi, arrivando persino a ipotizzare un probabile screzio tra le due, che effettivamente non vediamo esibirsi insieme da tempo. Sia chiaro, siamo nel campo delle ipotesi: nessuna delle dirette interessate ha mai parlato di tensioni. Almeno fino ad oggi.

Resta dunque quella sensazione di occasione sprecata, perché riascoltarle fianco a fianco sarebbe stato uno dei momenti più pop della serata. Speriamo di poterci ricredere alla prossima occasione. Nel frattempo, il ritornello ce lo cantiamo da soli.