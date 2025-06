Baby K incanta Taormina, spacco vertiginoso e tacchi altissimi

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Baby K

C’è chi cammina sul red carpet. E poi c’è Baby K, che lo incendia. Al Taormina Film Festival 2025, nella cornice mozzafiato del Teatro Antico, l’artista regina dell’urban pop italiano ha fatto il suo ingresso con un look destinato a restare negli annali. Spacco vertiginoso, tacchi altissimi e un atteggiamento che mescola glamour e sicurezza: la cantante ha incantato pubblico, fotografi e fan. E non si è limitata alla passerella: ha conquistato anche il palco, premiata con il Taormina Music Award, tra musica, parole e una dichiarazione d’amore per l’arte.

Baby K a Taormina: l’abito Retrofête e le scarpe Louboutin

Per l’occasione, Baby K ha scelto un abito firmato Retrofête, brand americano celebre per le sue creazioni audaci, scintillanti e tagliate su misura per chi non vuole passare inosservata. Il vestito, completamente nero, presenta un taglio fasciante che scolpisce la figura, valorizzando ogni curva con disinvoltura. Il bustier è impreziosito da un profilo argentato ricamato, che accarezza la scollatura a cuore e aggiunge luce al décolleté.

Ma il vero protagonista è lo spacco laterale, altissimo e strategico, reso ancora più spettacolare da un inserto gioiello che richiama quello sul busto. Le gambe sono in primo piano, esaltate da un paio di décolleté neri firmati Christian Louboutin, con la classica suola rossa a ricordare che sì, stiamo parlando di una diva consapevole. Tacchi a stiletto vertiginosi, che Baby K porta con una naturalezza da top model, ma senza mai tradire la sua identità urbana e pop.

Fonte: Ufficio Stampa Baby K

La clutch, a forma di conchiglia argentata, è un tocco inaspettato, quasi onirico, che si sposa con le onde morbide dei capelli biondo platino, lasciati sciolti sulle spalle in uno styling effetto wet. Il make-up, invece, punta tutto sugli occhi: ombretto shimmer, eyeliner marcato e ciglia infinite, per uno sguardo che buca l’obiettivo.

La performance al Teatro Antico: musica, femminilità e libertà

Se il look ha lasciato tutti senza fiato, lo spettacolo che Baby K ha portato sul palco del Teatro Antico ha confermato – ancora una volta – il suo carisma indiscusso. Prima di ritirare il Taormina Music Award, la cantante ha infiammato il pubblico con una performance esplosiva, in cui ha mescolato le sue hit più amate a estratti del suo nuovo progetto discografico.

“La musica e il cinema, a mio avviso, vanno a braccetto. L’arte è molto importante ed è una cosa da proteggere” ha detto sul palco, tra un brano e l’altro, regalando al pubblico non solo ritmo e voce, ma anche riflessione.

Fonte: Ufficio Stampa Baby K

Il nuovo singolo Follia Mediterranea, primo capitolo di una trilogia musicale, è stato accolto da una standing ovation. Il brano è un inno all’estate, ma anche alla complessità delle emozioni femminili. Il messaggio è chiaro: la sensualità non è mai solo un fatto estetico, ma un modo per raccontarsi, per affermarsi, per liberarsi.

Sul palco ha alternato movimenti decisi e pose perfette per le fotocamere. Ha dominato la scena con lo stesso vestito indossato sul red carpet, dimostrando che anche un look ad alto tasso di glamour può essere portato con naturalezza e controllo.