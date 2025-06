Onofrio Petronella Baby K

Baby K ha lasciato tutti senza fiato al Festival Cornetto Battiti Live 2025 con una evoluzione audace e sensuale della sua immagine. Sul palco dell’evento trasmesso in diretta su Radio Norba e Radio Norba TV (e da luglio in prima serata su Canale 5), la cantante ha sfoggiato un abito couture firmato Christian Cowan, accompagnato da un paio di iconiche scarpe René Caovilla.

Baby K seduce con l’abito di Christian Cowan

Dopo aver incantato al Festival di Taormina, Baby K ha scelto di salire sul palco del Festival Cornetto Battiti Live 2025 indossando un abito di Christian Cowan. Si tratta di una rivisitazione audace del tubino nero. Se nella parte inferiore è un semplice petite robe noire, sciancrato in vita con gonna longuette, il corpetto è ad alta seduzione, lasciando poco all’immaginazione.

Infatti, è composto solamente di due stelle marine nere scintillanti sul décolleté, tenute insieme da un sottile filo che compone anche le spalline.

L’abito non vuole semplicemente sedurre, ma è concepito come un’opera d’arte che parla il linguaggio del pop contemporaneo, ispirato all’estetica ironica e teatrale alla David LaChapelle.

Chi è lo stilista Christian Cowan che ha vestito Baby K

Classe 1995, nato in Spagna ma cresciuto in Inghilterra, Christian Cowan è uno stilista amatissimo dalle star. Ha lanciato il suo brand nel 2017 e moltissime celeb si sono affidate subito a lui, da Lady Gaga a Jennifer Lopez, da Mariah Carey a Miley Cyrus.

Il suo stile è giocoso e vivace, ama i colori forti e le paillettes, i glitter. Materiali eccezionali e dettagli raffinati sono alla base di ogni capo. I suoi abiti sono un mix di romanticismo e rock, ispirati a New York, dove ha sede la Maison.

Baby K, dalla parrucca alle scarpe gioiello

Se Christian Cowan ha contribuito al suo cambiamento di stile, Baby K ha completato il suo look con dettagli e accessori ricercati e studiati. A cominciare dalle scarpe gioiello di René Caovilla. A completare l’outfit, una sorprendente chioma biondo platino con frangia netta, che segna una svolta visiva nel suo percorso artistico.

Questa nuova immagine di Baby K mostra un’evoluzione capace di unire femminismo e libertà. Mentre è uscito il nuovo singolo, Follia Mediterranea, prima parte di una trilogia in musica e di concetti che inizia con l’estate ma continua tutto l’anno. La popstar si conferma così non solo regina delle hit estive, ma anche icona fashion in continua evoluzione.

Presentando il suo look su Instagram, Baby K scrive: “Nessuna stella stella marina è stata maltrattata per questo look ⭐️🫦⭐️”. E i suoi fan plaudono. Il nuovo outfit è un successo: “Stupenda“. E ancora: “Quando nella vita ti dicono che puoi essere quello che vuoi e allora decidi di essere Baby K ✨”.