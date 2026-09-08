Chi veste Michelle Hunziker a Super Karoke

Michelle Hunziker protagonista di Super Karaoke con look freschi, giovanili e sbarazzini: uno stile essenziale che unisce glamour, comodità e voglia di divertirsi

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Ufficio Stampa Mediaset Michelle Hunziker

Freschi, giovanili, sbarazzini e soprattutto pensati per muoversi al ritmo della musica. Per Super Karaoke, Michelle Hunziker sembra aver trovato la formula perfetta per il suo guardaroba televisivo: look dinamici e contemporanei, lontani dagli abiti da sera più costruiti e decisamente più vicini allo spirito di una grande festa in piazza. Una scelta che rispecchia l’atmosfera del programma di Canale 5, versione 3.0 del vecchio Karaoke portato al successo da Fiorello negli anni Novanta.

Sul palco la conduttrice svizzera deve cantare, ballare, scherzare con gli ospiti e coinvolgere il pubblico. E il look deve adeguarsi a cotanta energia. Silhouette aderenti, pantaloni fluidi, spalle scoperte e dettagli pop diventano così gli ingredienti di uno stile più informale e giocoso, capace però di conservare quella nota glamour che da sempre caratterizza l’ex moglie di Eros Ramazzotti.

Il look black di Michelle Hunziker a Super Karaoke

Per la puntata di Super Karaoke, in onda l’8 settembre su Canale 5, Michelle Hunziker ha scelto un total black firmato Abse-èl, perfettamente in sintonia con l’anima fresca e dinamica dello show musicale.

Il look è costruito attorno a un top nero smanicato e aderente, con collo alto impreziosito dal caratteristico dettaglio geometrico rosso-fucsia, abbinato a pantaloni neri a vita alta dalla linea fluida.

A spezzare ulteriormente il monocromo ci pensa il maxi bracciale bordeaux, mentre i capelli semi raccolti e il make-up luminoso completano un’immagine giovane e sbarazzina. In perfetto stile Hunziker.

Un outfit che tra l’altro valorizza la figura senza risultare eccessivamente costruito e, soprattutto, lascia alla bionda presentatrice tutta la libertà necessaria per muoversi, ballare e cantare sul palco di Ventimiglia.

Tra l’altro, non è la prima volta che la Hunziker sceglie Abse-èl: aveva già indossato il brand nel 2022 durante la conduzione di Striscia la Notizia.

Perché lo stile di Michelle Hunziker è cambiato

Il rapporto di Michelle Hunziker con la moda è cambiato insieme a lei. Del resto, crescere significa anche migliorarsi, maturare, provare qualcosa di totalmente diverso.

Se il lavoro l’ha portata negli anni a sperimentare con abiti e accessori, oggi la conduttrice si riconosce in uno stile decisamente più essenziale e pulito, come visto anche nel look sfoggiato al matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti.

“Per sentirsi bene non serve aggiungere, ma togliere”, ha raccontato di recente, spiegando come con il passare del tempo abbia progressivamente abbandonato fronzoli ed eccessi.

Oggi per l’ex moglie di Tomaso Trussardi, “togliere diventa il mio sinonimo di giovinezza”. Dunque, meglio pochi capi, semplici ma ben curati, dalla t-shirt bianca a un bel pantalone, fino a mocassini e sneakers di tendenza.

Una filosofia che affonda le radici nell’infanzia e nell’esempio della madre Ineke, sempre “impeccabile, chic e profumatissima”, come ha ricordato Michelle. Un atteggiamento, anzi un vero e proprio stile di vita, che le ha insegnato l’importanza di prendersi cura di sé anche nella quotidianità.

La moda resta però soprattutto un gioco capace di influenzare positivamente l’umore e di farla sentire a proprio agio. Una ricerca di semplicità, comodità ed eleganza senza eccessi che spiegano perfettamente i look freschi e contemporanei scelti per Super Karaoke.