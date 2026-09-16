IPA Michelle Hunziker

La nostalgia è una canaglia difficile da battere, e la televisione degli ultimi anni punta molto su questa emozione complessa che ci fa un regalo, per qualche ora: tornare indietro nel tempo. Precisamente agli anni in cui Karaoke era condotto da Fiorello; oggi al timone c’è Michelle Hunziker, che non si è smentita nel suo ruolo da conduttrice. Sul palco di Ventimiglia, dove in molti hanno dimostrato il loro talento, si sono susseguiti gli artisti, da Marco Masini a Irene Grandi, pronti a cantare al fianco dei concorrenti che si sono messi alla prova in questo karaoke di fine estate. Le nostre pagelle.

Irene Grandi, energia da vendere. Voto: 8

Tanta energia, la stessa con cui l’abbiamo sempre amata: Irene Grandi si è presa il palco di Super Karaoke con una delle sue canzoni più famose, Bruci la città. Il pubblico di Ventimiglia e i concorrenti hanno “tenuto un po’ di voce”, come ha detto la stessa conduttrice, per farsi valere e misurarsi persino con i grandi nomi della musica italiana. Eterna la sua grinta, così come quella dei fan presenti tra il pubblico, che l’hanno subito acclamata al suo arrivo sul palco.

“Mi fa piacere che dopo un po’ di anni sia nel cuore di tutti”, il suo commento su Bruci la città, tra le canzoni scelte per il ricco karaoke della serata. Abbiamo anche scoperto la canzone che canterebbe al karaoke – Con le mani di Zucchero – ma soprattutto ha ricevuto una proposta da parte della Hunziker: “Non puoi venire a co-condurre con me?”. Sarebbe un gran bel karaoke con il repertorio della Grandi.

L’amore della gente per Marco Masini. Voto: 10

Per alcuni artisti, l’amore della gente non è sempre stato lineare, né scontato: oggi si viene acclamati nel giro di un quarto d’ora, per poi essere dimenticati per sempre. Ci sono poi degli artisti che hanno avuto trascorsi difficili, con strade interrotte a metà e rivincite importanti: a Super Karaoke, dopo aver terminato l’esecuzione di T’innamorerai, uno dei suoi pezzi più famosi (e belli), Marco Masini è stato chiamato per nome dal pubblico. “L’amore della gente”, così l’ha descritto la Hunziker, e con ragione: pur nelle difficoltà affrontate in passato, Masini è sempre stato amato dai suoi numerosi fan.

Si è detto felice di essere lì, perché “chi ama la musica è giusto che venga aiutato in qualche maniera”, e per un motivo più privato: una gratificazione personale legata alla possibilità di dare il proprio contributo alla serata. Al centro di tutto c’è la musica, e come sempre i sogni di chi non ha mai smesso di credere di salire su un palco e, semplicemente, cantare.

Benjamin Mascolo, la gioia di essere papà. Voto: 8+

C’è ancora una puntata di Super Karaoke ad attenderci, ma in questa non poteva decisamente mancare la quota pop con Benji e Fede, il duo iconico che si è ormai riunito nel 2024, a quattro anni dall’addio: c’è anche un nuovo album in uscita (Quando Viaggi Da Sola, dal 18 settembre), ma il commento più dolce è stato quello di Benjamin Mascolo, che è diventato papà, la “cosa più bella del mondo”.

La carica dei Ricchi e Poveri, che non si fermano mai. Voto: 10+

Carica è stata una delle parole più usate durante la puntata e i Ricchi e Poveri ne hanno portata sul palco una dose inesauribile. Indistruttibili, non si fermano mai, passano dai palchi dei programmi televisivi a quelli dei loro concerti in giro per il mondo, dove non hanno mai smesso di portare la loro allegria e la musica italiana di un tempo. “Abbiamo bisogno di voi sempre”, le parole della Hunziker per descriverli, ed è proprio così: con il loro repertorio praticamente infinito hanno cantato l’amore, la nostalgia, sempre con un ritmo speciale. E così, quando hanno portato sul palco Che sarà, abbiamo ancora una volta sentito forte quella nostalgia di fondo alla base dello show.

Buona la seconda per Super Karaoke. Voto: 7+

Sin dagli albori è stato un gioiello: Karaoke ci ha sempre fatto scatenare davanti alla televisione, sognando di prendere il microfono e di metterci alla prova di fronte a una platea importante. Il passaggio di consegne è avvenuto nella scorsa puntata; Fiorello in persona ha traghettato la Hunziker verso questa avventura, che non si è smentita nemmeno nella seconda puntata, dopo l’ottima prova della prima.

E su una cosa ha avuto ragione da vendere: non c’è una serata karaoke senza almeno una canzone di Tiziano Ferro. Sere Nere il banco di prova, una delle più difficili: magari avere Tiziano sul palco… Una serata che è filata liscia, per il resto, se si esclude qualche piccola gaffe: “Oggi stiamo sbagliando l’età delle persone”, ma la confusione sui numeri viene perdonata.

Michelle Hunziker, e “l’amore che non si può spiegare”. Voto: 10

Da quando è diventata nonna di Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker non ha mai fatto mistero di star vivendo uno dei periodi più belli e pieni d’amore della sua vita. Ma l’amore che si prova da “nonna” non si può spiegare, lo ha confessato anche sul palco di Super Karaoke: “Quanto è bello essere nonni? Non si può spiegare quell’amore: è la vita che continua, è bellissimo, evviva i nonni”. Cuore di nonna che merita un voto pieno.