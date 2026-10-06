Charlotte Casiraghi è tornata single ed è più affascinante che mai alla sfilata di Chanel. Con lei sua sorella Alexandra di Hannover

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Alexandra di Hannover e Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi, single e bellissima, ha incantato alla sfilata di Chanel in occasione della Paris Fashion Week 2026. Con lei sua sorella Alexandra di Hannover che ha appena annunciato il matrimonio con Ben-Sylvester Strautmann.

Charlotte Casiraghi alla sfilata di Chanel

Prima di venire in Italia per la Milanesiana d’autunno, Charlotte Casiraghi non poteva mancare alla sfilata di Chanel dove è stata presentata la collezione primavera-estate 2027 nell’ambito della Paris Fashion Week. La figlia di Carolina di Monaco ne è la brand ambassador da anni e incarna perfettamente lo stile di Coco.

Niente oscura il momento luminoso che sta vivendo Charlotte, nemmeno la fine della sua relazione con lo scrittore Nicolas Mathieu. Anche perché, da indiscrezioni, pare che a lasciarlo sia stato lei dopo soli due anni.

D’altro canto, Charlotte è una donna forte e indipendente e non si fa mettere da parte da nessuno. Così è stato con il suo ex marito Dimitri Rassam che per il troppo lavoro l’ha trascurata. Ed è probabile che lo stesso sia accaduto con Mathieu.

La Casiraghi, di nuovo single, è apparsa più affascinante che mai. A lei non occorrono molti orpelli per catalizzare l’attenzione. Il suo look è essenziale e gioca coi colori più scuri, il nero e il blu notte.

Charlotte infatti ha sfoggiato un outfit perfettamente in linea con l’atmosfera della sfilata ideata da Matthieu Blazy per la sua ultima collezione Chanel. Ha indossato un tailleur pantaloni blu profondo, con una giacca monopetto impreziosita da un bottone d’oro. Sotto il blazer spunta un semplice top nero. Minimalista ed essenziale, questi sono gli aggettivi che denotano lo stile vincente di Charlotte, seguendo in questo la lezione di Mademoiselle Coco. Unico elemento vezzoso, la manicure rouge-noir.

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Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover complici

La figlia maggiore di Carolina di Monaco si presenta quasi sempre sola alle sfilate della Maison. Infondo, si tratta di lavoro per lei. Così, raramente è stata accompagna dai precedenti compagni.

Questa volta però ha voluto al suo fianco la sorella Alexandra di Hannover. Le due sono molto unite e si sono mostrate complici più che mai. Malgrado spesso vengano messe in competizione tra loro dai media, perché entrambe frequentano il mondo della moda e delle lettere.

In realtà, c’è perfetta sintonia tra loro: anche nel look. Alexandra infatti ha adottato lo stile essenziale della sorella e ha indossato un lupetto nero, abbinandolo a pantaloni morbidi. Il risultato è incredibile ed è sicuramente più interessante di certi abitini baby che non le rendono giustizia.

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La Principessa di Hannover, titolo che ha ereditato dal padre Ernst August, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale lo scorso 11 settembre e l’imminente matrimonio con Ben-Sylvester Strautmann.

Charlotte e Alexandra insieme hanno catalizzato l’attenzione, tanto da essere definite luminose come “due diamanti neri”, ma alla sfilata di Chanel c’erano moltissime star: Dua Lipa, Nicole Kidman con la figlia, Marion Cotillard e Carole Bouquet, ex suocera della Casiraghi.