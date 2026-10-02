Charlotte Casiraghi e lo scrittore Nicolas Mathieu si sono lasciati dopo due anni. E lei viene a Milano a presentare il suo libro, "La Crepa"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu, è finita

Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu si sarebbero lasciati dopo appena due anni d’amore. E lei si consola con la partecipazione a un evento speciale in Italia, la Milanesiana d’autunno, organizzata da Elisabetta Sgarbi. Ma andiamo con ordine.

Charlotte Casiraghi, è finita la storia d’amore con Nicolas Mathieu

La storia d’amore tra Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu sarebbe già finita. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2024. La loro relazione sarebbe iniziata subito dopo il divorzio della figlia di Carolina di Monaco da Dimitri Rassam. Ma le malelingue sostengono che fosse cominciata prima e che proprio questo amore clandestino avrebbe fatto naufragare il matrimonio.

In ogni caso, Charlotte e Nicolas sono sempre stati molto discreti. Mathieu, scrittore di fama internazionale, vincitore del Premio Goncourt nel 2018 per I figli dopo di loro, di cui è stata fatta anche una trasposizione cinematografica trasmessa sulla Rai, intellettuale di sinistra non ci ha mai tenuto a frequentare il mondo dorato di Monaco e Charlotte, anche per evitare contrasti con sua madre Carolina, ha evitato di fare le presentazioni ufficiali.

Così, non li abbiamo mai visti fare coppia ufficialmente agli eventi più glamour del Principato, come il Ballo della Rosa. A dir la verità, Mathieu si è visto solo a qualche evento sportivo, come i campionati di tennis o il GP di F1. E comunque non è mai stato visto in compagnia di Carolina che a quanto si vocifera non era favorevole a questa relazione.

Forse a ragione, dato che stando alle indiscrezioni che arrivano dai media francesi, Charlotte avrebbe detto addio al suo scrittore dopo due anni di relazione, proprio mentre sua sorella Alexandra di Hannover ha annunciato l’imminente matrimonio con Ben-Sylvester Strautmann. Ma questa è un’altra storia.

Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu, cosa è successo

Ovviamente la Casiraghi e Mathieu non hanno rilasciato alcuna dichiarazione al proposito. Semmai ciò accadrà, passeranno mesi. Pare che a rompere sia stata Charlotte la scorsa estate, come d’altro canto è accaduto con il suo ex marito Dimitri Rassam.

Sempre secondo le indiscrezioni trapelate, lei voleva un figlio mentre lui no, sebbene sia già padre di un ragazzo di 13 anni. Anche Charlotte è già mamma di Raphaël, nato dalla relazione con Gad Elmaleh, e di Balthazar, avuto da Dimitri Rassam. Ora sperava di allargare la famiglia con un nuovo bebè, ma lo scrittore pare sia stato fermo sulla sua posizione, perché “traumatizzato dalla paternità“.

Questo disaccordo avrebbe indebolito la relazione e ne ha decretato la fine. Adesso resta da risolvere il destino di Pepito, il bassotto che avevano adottato.

Ma nel frattempo a Monaco, Carolina tira un sospiro di sollievo. Lei lo aveva sempre saputo che Mathieu non era adatto a sua figlia.

Charlotte Casiraghi a Milano in ottobre

Intanto, Charlotte non sembra particolarmente dispiaciuta per la fine della sua storia d’amore. Si sta concentrando molto sul lavoro.

Il suo libro La fêlure, pubblicato in Italia da La Nave di Teso col titolo La Crepa, sta avendo un grande successo di critica e di pubblico. E lei lo sta promuovendo un po’ ovunque.

Così, Charlotte Casiraghi verrà a Milano in occasione dell’importante manifestazione culturale, organizzata da Elisabetta Sgarbi, La Milanesiana d’autunno.

Il prossimo 26 ottobre infatti la figlia di Carolina di Monaco sarà al Teatro Franco Parenti per una lettura e un talk con Ferruccio De Bortoli mentre il 27 ottobre sarà a Bologna.