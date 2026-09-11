Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Ben-Sylvester Strautmann e Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover, la figlia più piccola di Carolina di Monaco, si sposa. Lo ha annunciato lei stessa condividendo sul suo profilo Instagram le foto del fidanzamento ufficiale con Ben-Sylvester Strautmann. E arrivano le congratulazioni di Beatrice Borromeo.

Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann si sposano

Dopo 10 anni, Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann hanno annunciato di fatto il loro matrimonio. Nessuna comunicazione da Palazzo, ma come avviene oggi, i futuri sposi hanno scelto i social per dire al mondo che presto si sposeranno.

La figlia di Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto in cui mostra in primo piano l’anello di fidanzamento. Nel primo selfie Alexandra sfoggia il suo brillocco orgogliosa mentre Ben-Sylvester la guarda con amore.

Segue un ritratto della Principessa, che indossa un’elegante camicia bianca e una gonna nera, con in primo piano l’anello di fidanzamento. In un’altra foto abbraccia il suo bassato e rispunta il diamante. Poi vediamo una tavola imbandita e la sua mano con l’anello. E infine Alexandra ci mostra il prezioso gioiello nel suo cofanetto, appoggiato sul comodino accanto agli occhiali.

La didascalia che accompagna le immagini non poteva essere più chiara: “La trama del matrimonio“. Le nozze si annunciano sontuose, considerando l’anello di fidanzamento che ha ricevuto. Ben-Sylvester ha scelto un diamante giallo montato su oro bianco. Un modello molto elegante, dalle giuste proporzioni, degno di una Principessa.

Alexandra di Hannover, le congratulazioni di Beatrice Borromeo e Kitty Spencer

La figlia di Carolina di Monaco ha ricevuto subito le congratulazioni della cognata, Beatrice Borromeo, che scrive: “Sono così felice per voi ragazzi!!!! 🥹♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️”. A queste si sono aggiunte quelle del cugino Paul Ducruet, figlio di Stephanie di Monaco, e di sua moglie Marie. E poi ancora l’altra cugina Pauline.

Anche Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana e cugina di William e Harry, ha voluto fare gli auguri alla coppia. Alexandra Leclerc, moglie del pilota della Ferrari, si è unita ai festeggiamenti.

Persino il giornalista Stéphane Bern, esperto della famiglia principesca e molto vicino ad Alberto di Monaco, ha commentato le foto con questo messaggio “Congratulazioni 😍😍”. Probabilmente sarà tra gli invitati alle nozze.

Alexandra di Hannover, un matrimonio atteso da tempo

Alexandra e Ben-Sylvester fanno coppia ormai da 10 anni. Lui frequenta assiduamente il Principato ed è sempre presente agli eventi più importanti, dal Ballo della Rosa al GP di F1. Ha persino accompagnato, insieme alla fidanzata, Carolina di Monaco a Cuba.

L’annuncio del loro matrimonio era di fatto atteso da qualche tempo. La Principessa ha terminato gli studi e sta cercando la propria strada, calcando le orme della sorella maggiore, Charlotte Casiraghi, tra la moda e la scrittura. Mentre lui, appassionato dj, sta facendo una brillante carriera nell’azienda di famiglia.

Al momento non si conoscono dettagli sulle nozze, nemmeno quando saranno celebrate. Ma quasi certamente si terranno entro il 2027, dato che solitamente trascorrono pochi mesi dall’annuncio del fidanzamento alla celebrazione del matrimonio.