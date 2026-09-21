Alexandra di Hannover brilla anche senza tiara, prove da sposa con l’abito vintage

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Alexandra di Hannover

Le foto di Alexandra di Hannover con l’abito d’oro scintillante di nonna Grace Kelly, firmato Givenchy, sono diventate già iconiche nell’arco di qualche giorno. La figlia più piccola di Carolina di Monaco fa le prove da sposa e fa sognare tutti. Anche se non sono mancate le solite malignità.

Alexandra di Hannover si sposa: prove del matrimonio

Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale con promessa di un matrimonio in tutti sensi principesco per il prossimo 2027.

La figlia di Carolina non perde occasione per sfoggiare il suo anello con un diamante giallo che potremmo definire della giusta dimensione, non troppo grande da essere pacchiano, non troppo piccolo per il suo status di Principessa più titolata di Monaco, grazie al papà Ernst August di Hannover.

Alexandra sembra aver trovato il giusto abito con cui abbinare il suo brillocco. E lo ha recuperato dal guardaroba di nonna Grace Kelly.

A Monaco tutte le nipoti della Principessa, anche quelle illegittime come Jazmin Grace Grimaldi, si contendono la sua eredità di icona d’eleganza. Da Charlotte Casiraghi a Camille Gottlieb, tutte hanno provato a ricreare i suoi look a indossare i suoi magnifici abiti. Adesso è il momento di Alexandra.

Alexandra di Hannover con l’abito Givenchy di Grace Kelly

La Principessa di Hannover ha scelto di dare nuova vita a un vero e proprio capolavoro di sartoria che monsieur Hubert de Givenchy in persona aveva creato nel 1962 per Grace Kelly. Si tratta di un abito da sera d’oro, finemente ricamato con cristalli, a spalline larghe e scollatura rotonda. Il modello a sirena esalta la silhouette e lo strascico dà un’importanza regale a chi lo indossa.

Alexandra mostra orgogliosa su Instagram le foto con l’abito unico della nonna, che lei non ha mai conosciuto, e commenta semplicemente: “Mood giallo in Archivio Givenchy“. Dopo 64 anni da suo debutto questo look rivive in tutto il suo splendore.

Alexandra di Hannover, rinuncia alla tiara

La figlia di Carolina lo abbina a una piccola borsa nera. Essendo già un outfit molto impegnativo, ha preferito lasciare i capelli lisci sciolti, evitando ogni altro tipo di orpello, come la tiara che portava Grace quando indossò il suo Givenchy.

D’altro canto, questo capo fu realizzato per un avvenimento molto importante: le nozze di Juan Carlos Borbone e di Sofia di Grecia, i futuri Sovrani di Spagna. Il matrimonio fu celebrato ad Atene, perché la Famiglia Reale spagnola si trovava in esilio all’epoca della dittatura del generale Franco. E i festeggiamenti durarono tre giorni.

Alexandra di Hannover, il significato segreto dell’abito

Dunque, non è forse un caso che Alexandra abbia scelto di indossare proprio ora quell’abito di Grace Kelly. Abbiamo già notato che s’intona perfettamente con il suo anello di fidanzamento, ma forse vuole veicolare anche un messaggio indiretto sul suo matrimonio con Ben-Sylvester Strautmann.

Può essere che la figlia di Carolina voglia delle nozze in grande stile. Diverse insomma da quelle di sua sorella Charlotte Casiraghi che nel 2019 scelse un matrimonio provenzale, forse più bucolico che royal.

Intanto, Alexandra ha ricevuto moltissimi complimenti per il look vintage, anche da sua cognata Beatrice Borromeo. Ma, come sempre, non sono mancate le voci maligne che ritengono la giovane Principessa non all’altezza di sua nonna Grace.