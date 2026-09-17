Kate Middleton subisce la presenza di Harry e Meghan Markle in Gran Bretagna: tutti non fanno che parlare di loro e la tensione esplode

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non ha commentato il ritorno di Meghan Markle in Gran Bretagna dopo sei anni, ma è evidente che la sua presenza la tormenta. Anche se lei non l’ha in alcun modo provocata.

Kate Middleton, la difficile convivenza con Meghan Markle

Kate Middleton e William avevano previsto che il ritorno di Harry e Meghan Markle avrebbe creato loro qualche problema. E così è stato.

I Sussex si sono trasferiti da neanche un mese e già si stanno ripetendo le stesse dinamiche di sei anni fa, quando non sopportavano di essere “relegati” in secondo piano rispetto ad altri membri della Famiglia Reale.

Di fatto, Harry e Meghan non hanno iniziato a pieno regime le loro attività, ma hanno già dato prova di come intendono porsi sia nei confronti della Corte sia nei confronti dei media. In queste poche settimane in Inghilterra, hanno già provveduto a replicare risentiti alle decisioni di Re Carlo, dando la loro versione dei fatti che a quanto pare non corrisponde al vero.

Poi hanno protestato per la solita questione della protezione della polizia, cambiando persino scuola ai loro figli dopo appena due giorni, perché “era troppo lontana da casa e i bambini stavano troppo tempo nel traffico”, esponendoli al pericolo (di cosa non è chiaro).

Meghan ha quindi sfruttato il compleanno di Harry, per fare un elogio pubblico del marito e ribadire quanto si amano e quanto siano una famiglia unita. Ovviamente tutto i media del mondo ne hanno parlato, mettendo in ombra il lavoro di William. Senza contare che subito è stato osservato che il Principe del Galles e sua moglie Kate non hanno inviato alcun messaggio social per fare gli auguri al Duca.

Insomma, anche se Harry e Meghan non rilasciano dichiarazioni esplicite sulla Famiglia Reale, bastano le loro azioni ad alimentare le vecchie tensioni. In altre parole, stando agli esperti in questioni reali la loro presenza in Gran Bretagna danneggia la Monarchia e in particolare l’immagine di William e Kate.

Kate Middleton, tormentata da Meghan Markle

Fonti vicine a Kensington Palace hanno rivelato che per William e Kate, i Sussex hanno un peso “secondario”. Infatti, restano concentrati sui loro doveri di Corte e sulla famiglia. Ma i loro sforzi per ignorarli e per dare poco peso – o meglio – il giusto valore alle loro azioni sono vanificati dall’attenzione che i media riservano Harry e Meghan.

D’altro canto, William e Kate sono molto più discreti, non possono agire per conto loro ma sono obbligati ad attenersi al protocollo e fare dichiarazioni concordate con il Palazzo. In altri termini, la loro reazione non può avere la stessa incisività delle mosse dei Sussex. Perciò, la stampa si interessa di più a quest’ultimi che agli istituzionali William e Kate. Anche quando li difende, perché inevitabilmente si torna a parlare di Harry e Meghan. “Molto più di un fastidio” o di un effetto secondario, si tratta di un vero e proprio tormento.