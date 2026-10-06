Kate Middleton in India con William, il dettaglio nell’annuncio di Palazzo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton vola in India insieme a William il prossimo novembre in occasione degli Earthshot Prize a Mumbai. La notizia circola da mesi, manca solo l’annuncio ufficiale. Ma le ultime dichiarazioni sui presenti alla cerimonia danno un indizio importante.

Kate Middleton, il prossimo viaggio all’estero

Dopo la visita a Reggio Emilia nella scorsa primavera, Kate Middleton potrebbe presto affrontare un altro tour all’estero. Questa volta sarà un viaggio ben più lungo e soprattutto non sarà la protagonista, ma farà solo l’accompagnatrice.

La Principessa del Galles infatti dovrebbe andare in India, più precisamente a Mumbai, insieme a suo marito William. L’occasione è la cerimonia di consegna degli Earthshot Prize che si terrà il prossimo 17 novembre.

Kate ha saltato le ultime edizioni a causa della malattia prima e poi per evitare di intraprendere viaggi troppo stancanti, se non necessari.

Ma questa edizione potrebbe rivedere il suo ritorno sul green carpet, accanto a William. D’altro canto, l’abbiamo ritrovata splendida sul red carpet per la prima del film con Tom Cruise, Digger.

Kate Middleton, la prova nell’annuncio

Si vocifera da tempo che la Principessa del Galles supporterà il marito in questo importante evento, avendo istituito lui stesso questo premio.

Ma adesso è arrivato un annuncio ufficiale che contiene un indizio della sua presenza. Infatti, sono stati definiti i quattro presentatori dell’edizione 2026 del premio: Rami Malek, star di Bohemian Rhapsody , le attrici Alia Bhatt e Sonam Kapoor e il giocatore di cricket Sachin Tendulkar. Manca però un quinto presentatore.

Il fatto che il suo nome resti ancora avvolto nel mistero è stato interpretato come un segnale che potrebbe trattarsi proprio di Kate.

Ci sono infatti cinque vincitori del Premio in cinque categorie distinte: Rivitalizzare i nostri oceani, Risolvere i problemi climatici, Costruire un mondo senza rifiuti, Proteggere e ripristinare la natura e Pulire la nostra aria.

E il sito dell’organizzazione dichiara che ci sono altre star da annunciare, che saranno presenti alla cerimonia di premiazioni. Tutto fa pensare che tra questi nomi ci sia anche quello di Kate Middleton.

I sostenitori della Principessa sono in fibrillazione. Qualcuno chiede sui social: “Sarà Catherine la quinta persona a consegnare un premio alla cerimonia di premiazione degli Earthshot Prize a Mumbai?” e un altro risponde: “Lo spero!”.

Un’eventualità che non va esclusa. La Principessa del Galles era già stata tra i presentatori del premio nel 2022 a Boston, insieme a un cast di prim’ordine che includeva Rami, la comica Catherine O’Hara e l’attrice Shailene Woodley.

Ha inoltre accompagnato il marito alla cerimonia di premiazione inaugurale a Londra nel 2021 , consegnando il premio finale della serata alla Repubblica del Costa Rica nella categoria Protezione e ripristino della natura. Ha persino tenuto un discorso pubblico, avvenimento raro, chiedendo azioni concrete per salvare il pianeta.

Kensington Palace non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla presenza di Kate. Ma è ancora nei tempi, mancando più di un mese all’evento.