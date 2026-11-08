Sienna gambe perfette, Emily mostra troppo, Kidman divina: le pagelle dei look al Gala
Sabato 7 novembre il Los Angeles County Museum of Art ha ospitato la 15ª edizione di uno degli appuntamenti più esclusivi della stagione hollywoodiana, dove arte, cinema e moda si incontrano per una serata all'insegna dell'eleganza: i LACMA Art + Film Gala 2026. L'evento benefico, sostenuto da Gucci e co-presieduto da Leonardo DiCaprio ed Eva Chow, celebra ogni anno i protagonisti della cultura e dello spettacolo, raccogliendo fondi per sostenere le attività del museo. Quest'anno i riflettori erano puntati sull'artista Vija Celmins e sul regista Denis Villeneuve. Ma a rubare la scena dei LACMA è stato soprattutto il red carpet stellare: da Kim Kardashian a Nicole Kidman, passando per Salma Hayek, Kylie Jenner, Anya Taylor-Joy ed Emily Ratajkowski, attrici, supermodelle e fashion icon hanno sfoggiato creazioni spettacolari tra abiti couture, trasparenze audaci e dettagli scintillanti. Ad esempio Sienna Miller ha scelto un look scintillante, sensuale e con un irresistibile tocco di glamour anni Duemila illuminando il red carpet. L'attrice ha indossato un minidress argentato dall'effetto metallico, caratterizzato da una silhouette morbida e fluida che accarezzava il corpo senza fasciarlo e con l'orlo cortissimo che metteva in risalto le gambe, regalando all'outfit un'allure fresca e decisamente sensuale. Voto: 8