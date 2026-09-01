Nicole Kidman e Sandra Bullock, pizzo contro velluto: il duello di stile alla premiere

IPA Nicole Kidman e Sandra Bullock alla premiere di Practical Magic 2

Alla premiere di Practical Magic 2 a Los Angeles, Nicole Kidman e Sandra Bullock hanno scelto entrambe il nero, ma lo hanno fatto in due modi quasi opposti: una affidandosi alla sensualità della lingerie e delle trasparenze, l’altra costruendo un’immagine più severa, teatrale e gotica. Due look diversissimi, perfettamente coerenti con due personalità di stile che non hanno alcun bisogno di somigliarsi per funzionare insieme.

Nicole Kidman, il pizzo nero diventa lingerie da red carpet

Per Nicole Kidman, il ritorno nell’universo di Practical Magic è passato attraverso un abito che sembra costruito apposta per giocare con l’idea di incantesimo. L’attrice ha indossato una creazione custom di Atelier Versace firmata da Pieter Mulier, al suo primo vero statement pubblico per la Maison. Un debutto che, già da solo, rende il look interessante. Ma basta guardarlo per capire che non è soltanto una questione di firma.

L’abito è realizzato interamente in pizzo nero lavorato con tecnica hand-intarsia e sovrapposto a una base color nude, così da creare un effetto trasparente quasi continuo. La costruzione richiama apertamente il mondo della lingerie: il busto aderente segue il corpo, la scollatura è morbida ma profonda, mentre il disegno del pizzo crea una sorta di corsetteria visiva senza bisogno di stecche evidenti o volumi rigidi. È un equilibrio molto preciso tra seduzione e controllo, dove tutto appare audace senza mai risultare forzato.

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La parte più scenografica arriva con la gonna asimmetrica. Il pizzo si allunga da un lato fino a sfiorare il pavimento, mentre dall’altro si apre in uno spacco altissimo che lascia scoperta quasi tutta la gamba. Il risultato è mobile, irregolare, quasi sfilacciato, molto più interessante di una classica silhouette da sirena. A completare il look, Nicole Kidman ha scelto décolleté a stiletto coordinate, anche queste decorate in pizzo, e un choker nero che riprende esattamente la trama dell’abito.

Lo styling di Jason Bolden ha seguito la stessa direzione. I capelli biondi sono stati portati sciolti, voluminosi, con onde ampie e leggermente spettinate che evitano qualsiasi effetto troppo costruito. Niente raccolti aristocratici o gioielli invadenti: qui il protagonista doveva restare il pizzo, con tutta la sua ambiguità tra lingerie, alta moda e immaginario dark.

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Sandra Bullock, il velluto nero sceglie il rigore gotico

Se Nicole Kidman ha lavorato sulla trasparenza, Sandra Bullock ha fatto l’esatto contrario. Il suo look custom Louis Vuitton, curato dalla stylist Leslie Fremar, prende il nero e lo rende pieno, compatto, quasi architettonico.

L’abito lungo in velluto segue una linea essenziale e slanciata, con maniche lunghe e spalle ben definite. La silhouette è pulita, scivola lungo il corpo senza bisogno di ricami, applicazioni o giochi di superficie. E proprio per questo il dettaglio centrale diventa ancora più potente: una profonda apertura verticale sul busto, coperta da un pannello trasparente, che spezza la compostezza del vestito con una nota sensuale molto più sottile.

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Il vero elemento distintivo, però, è il colletto bianco. Ampio, appuntito, quasi clericale, si prolunga sul décolleté e crea un contrasto netto con il velluto nero. Lo stesso bianco ritorna sui polsini, costruendo una grafica precisa e riconoscibile. C’è qualcosa di vittoriano, qualcosa di severo, ma anche un’ironia visiva che funziona benissimo per una premiere legata a un film di streghe.

Sandra Bullock non ha bisogno di trasparenze diffuse per rendere il look audace. Le basta una scollatura, calibrata dentro una struttura molto più rigorosa. È il classico esempio di outfit che lavora per sottrazione: pochi elementi, ma tutti leggibili. I capelli scuri sono stati portati lisci, con riga laterale e lunghezze morbide sulle spalle, mentre gli orecchini luminosi hanno aggiunto il punto luce necessario senza togliere forza al contrasto bianco e nero.