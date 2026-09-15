Tale madre, tale figlia: alla première newyorkese di "Without Blood" Angelina Jolie e la figlia Zahara hanno dato prova non solo di un legame speciale, ma anche di un senso dello stile impeccabile

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Angelina Jolie e Zahara Pitt-Jolie alla première di "Without Blood"

Minimalismo, rigore sartoriale, una sensualità sottile, affatto ostentata, ma soprattutto un’intesa tra madre e figlia impagabile. L’attesissima première newyorkese di Without Blood non ha soltanto celebrato l’ultimo progetto alla regia di Angelina Jolie, ma ha anche riportato all’attenzione il rapporto speciale dell’attrice con la giovane Zahara Jolie-Pitt: sembra che la ventunenne abbia ereditato dai genitori la medesima passione per il cinema, non vi era accompagnatore più degno di lei, dunque, per un evento di simile importanza.

L’amore per il settore non è, però, la sola cosa che le due condividono: a New York abbiamo avuto la chiara dimostrazione di come l’eleganza — in questo caso persino coordinata — possa superare di gran lunga il concetto di tendenza passeggera, trasformandosi in un manifesto di stile senza tempo. Un total black, il loro, che declinato in chiavi diverse eppure complementari ha raccontato di un legame indissolubile sotto i riflettori di Manhattan.

Sul look matchy matchy di Angelina Jolie e Zahara alla première di “Without Blood”

L’apparizione di Angelina Jolie nella Grande Mela per la promozione del dramma bellico Without Blood, con cui porta sullo schermo il celebre romanzo di Baricco, firmando la regia di un’opera intensa e suggestiva, ci ha offerto un’ulteriore riconferma di come lei sappia magistralmente utilizzare la moda come estensione del proprio talento.

Per l’occasione la scelta è ricaduta su di un total black, codice stilistico che le abbiamo visto esplorare ampiamente nel corso degli anni, ma che trova oggi una nuova e splendida declinazione. Come? Attraverso l’intesa — anche estetica — con la figlia Zahara. Le due donne hanno infatti sfilato davanti ai fotografi proponendo una doppia interpretazione del grande must, due look in perfetta armonia tra loro ma che hanno comunque rispettato l’individualità di ciascuna.

IPA

Per celebrare il suo sesto progetto dietro alla macchina da presa l’attrice ha scelto di giocare con i contrasti, arricchendo un rigoroso tailleur di un’allure iper-femminile alla sua maniera: la si può vedere poco sopra con addosso un modello classico ma dalla scollatura profonda, dalla quale si affaccia una sensuale bralette bianca in pizzo e seta, come reinterpretazione sofisticata di una delle tendenze più apprezzate delle ultime stagioni.

A completare l’outfit, mantenendo intatta quell’aura di mistero e magnetismo che da sempre definisce le sue apparizioni pubbliche, erano dei pantaloni sartoriali in tinta insieme a delle décolleté affilatissime, dello stesso colore.

Il total black super classy di Zahara Jolie-Pitt a New York

Come si dice? Tale madre, tale figlia. Accanto alla star la giovane Zahara Jolie-Pitt, laureatasi allo Spellman College di Atlanta lo scorso maggio, ha dimostrato dalla sua una notevole maturità stilistica, confermando una transizione naturale verso un guardaroba sempre più ricercato e minimalista: eccola avvolta in un lungo abito nero dal taglio fluido e pulito, a mettere in risalto la silhouette con estrema grazia. Delle onde morbide nella lunga chioma corvina ed un paio di scarpe con il tacco chiudevano il look.

Non è affatto la prima volta che le due sfoggiano scelte di stile condivise o tributi vintage calcando un red carpet, eppure la serata newyorkese ha mostrato una verità evidente: le tenute matchy matchy non sono apparse come una forzatura, bensì come il risultato spontaneo di una complicità autentica e di una visione condivisa. E chiaramente non parliamo solo di bellezza.