Myrta Merlino, accanto a Marco Tardelli in un’occasione indimenticabile

Fonte: ANSA Myrta Merlino le sue parole per Marco Tardelli e la Nazionale dell'82

Ci sono imprese che restano nella Storia. Sono quelle che riescono a far sognare anche tanti anni dopo, che diventano qualcosa di memorabile quando vengono citate nei discorsi. Una di queste sono stati i Mondiali dell’82 quando l’Italia è salita sul tetto del mondo calcistico.

A 40 anni di distanza, quei momenti sono ancora oggi un motivo di grande orgoglio. Come ha dimostrato Myrta Merlino, accanto al compagno Marco Tardelli in un’occasione Indimenticabile.

Myrta Merlino, l’orgolglio e l’emozione per Marco Tardelli

Si chiama Italia 1982, una storia azzurra ed è un documentario che racconta la vittoria ai Mondiali di calcio in Spagna nell’estate di quell’anno. Vittoria avvenuta l’11 luglio. Non è un caso, quindi, che la pellicola arrivi nelle sale proprio quel giorno.

Ma intanto è stata presentata in anteprima a Taormina, dove erano presenti Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Franco Selvaggi e Marco Tardelli. E proprio insieme a quest’ultimo c’era la giornalista Myrta Merlino, che ha affidato al suo profilo Instagram un messaggio speciale per quella squadra, ma anche per il suo compagno.

Myrta Merlino ha condiviso alcune immagini: la sfilata sul red carpet degli ex campioni, scatti insieme a lei e una foto di quella indimenticabile Nazionale, la cui impresa è ancora oggi memorabile.

Le parole che ha usato, poi, trasudano emozione e orgoglio. “Onestà, tenacia, rispetto per gli altri. Questi gli insegnamenti cruciali che il Vecio Bearzot ha lasciato a un gruppo di uomini che 40 anni fa, nella magica estate del 1982, ci riportavano sul tetto del mondo dopo anni bui, angoscianti e crudeli”, ha spiegato.

Poi ha aggiunto: “40 anni dopo rivedere questa magnifica avventura in un docu-film sul grande schermo è stato un turbinio di ricordi ed emozioni per tutti noi, perché quella Nazionale apparteneva ed appartiene a tutti gli italiani”.

Myrta Merlino ha voluto spiegare l’importanza di quell’impresa sportiva e di come sia entrata a far parte dei ricordi di tutti coloro che c’erano: “E ognuno custodisce nel cuore il ricordo o il racconto di quei giorni come un angolo di paradiso. Ieri sera alla prima ufficiale di Italia 1982, una storia azzurra al film Festival di Taormina era come se ci fossero tutti, ma soprattutto c’era quell’atmosfera magica di chi sa di aver fatto l’impresa, di aver scritto la storia, di aver regalato una gioia a tanti italiani dopo anni di delusioni. Felice ed orgogliosa di essere stata al tuo fianco in una serata così importante…”.

Un messaggio speciale per i giocatori, ma anche per il suo compagno Marco Tardelli.

Myrta Merlino e Marco Tardelli, un amore unico

E la relazione tra Myrta Merlino e Marco Tardelli è davvero speciale. Iniziata come un’amicizia, da sei anni si è trasformata in un amore adulto e consapevole. “L’ho conosciuta e non me ne sono più andato – aveva raccontato l’ex calciatore durante un’intervista di coppia a Verissimo – In realtà la conoscevo già, eravamo amici da 15 anni. Non mi è stato difficile avvicinarmi a lei”.

In diverse occasioni hanno dimostrato di essere sempre uno accanto all’altra, di sostenresi. Legati da un amore profondo. “Innamorarsi in età più adulta è un regalo. Marco è un uomo speciale – aveva rivelato la giornalista -, a me piace perché lui è tutto vero! Trovare un uomo che a 60 anni continua a credere nell’amore, negli altri non è facile. Per me lui è stato un grande regalo della mia vita. Io con lui mi sono totalmente disarmata perché mi fido così tanto che non ho paura che lui mi ferisca”. Parole speciali che Myrta Merlino aveva usato ospite del salotto televisivo di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

Una relazione che procede a gonfie vele dal 2017 e che li vede legati e complici più che mai.