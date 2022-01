Oggi è un altro giorno, Myrta Merlino commossa: “L’amore di Marco è un regalo”

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Myrta Merlino e Marco Tardelli stanno insieme dal 2017 formando una coppia molto unita e affiatata, un amore “da grandi” e consapevole come i due hanno tenuto a sottolineare più volte in interviste e uscite televisive.

Un legame speciale che ha fatto brillare gli occhi di Myrta Merlino anche nel salotto di Oggi è un altro giorno, programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone in cui si è raccontata ripercorrendo la sua carriera, dagli esordi in Rai fino ad oggi. E parlando di quanto in questi anni sia cambiata sia come professionista che come donna.

Myrta Merlino, il racconto di un amore maturo

È una donna sicura che piace a tutti Myrta Merlino, e non solo per il suo aspetto fisico. Giornalista e scrittrice, la donna si è raccontata ai microfoni di Serena Bortone dicendo di sé che se c’è una cosa che nel tempo non è cambiata, quella è la sua freschezza e il suo sguardo che non smette di stupirsi.

“Se non ami questo lavoro – ha detto Merlino – se non nutri una passione smodata, non può farlo per tutta la vita, perché è un lavoro totalizzante. Dagli inizi sono cambiate tante cose. Sono diventata mamma di tre figli, ad esempio, e sono cresciuta come professionista, anche grazie alla lunga gavetta fatta con Minoli, severissimo (ride ndr.) ma c’è una cosa che non è cambiata in me. Ho la stessa freschezza di allora, la stessa voglia di stupirmi, di emozionarmi. Il mio sguardo non è diventato cinico”.

La commozione di Myrta per la dedica di Tardelli

Si commuove Myrta Merlino raccontando il suo amore con Marco Tardelli. I due stanno insieme dal 2017 e sembrano più innamorati che mai. A dimostrarlo un videomessaggio dell’ex calciatore che fa commuovervela giornalista.

“Voglio raccontare la vera Myrta, quella che mi prepara manicaretti e mi stira le camicie” dice Tardelli, ridendo. “Non è vero – aggiunge divertito – Myrta non è nulla di questo, ma è la mia scrittrice preferito e soprattutto la donna che mi ha fatto vivere tante tempeste di emozioni”.

In studio, Myrta Merlino è incredula, abituata a un Tardelli riservato, che non ama comparire, e per questo le brillano gli occhi. “Innamorarsi in età più adulta è un regalo. Marco è un uomo speciale – ha detto la giornalista alla Bortone -, a me piace perché lui è tutto vero! Trovare un uomo che a 60 anni continua a credere nell’amore, negli altri non è facile. Per me lui è stato un grande regalo della mia vita. Io con lui mi sono totalmente disarmata perché mi fido così tanto che non ho paura che lui mi ferisca”, ammette la giornalista con le lacrime agli occhi.

Marco Tardelli e Myrta Merlino: insieme dal 2017

Marco Tardelli e Myrta Merlino stanno insieme dal 2017, ma prima di Tardelli la giornalista è stata legata a lungo con Domenico Arcuri. Dalla loro relazione è nata Caterina, ma la Merlino aveva già due figli, Pietro e Giulio Tucci, nati da una precedente storia sentimentale. Anche l’ex calciatore ha due figli: Sara nata dal matrimonio con la prima moglie Alessandra e Nicola avuto dall’ex fidanzata Stella Pende.