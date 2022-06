Pensione per animali domestici: come sceglierla e costi

Fonte: iStock Photos

Un viaggio di lavoro, un volo troppo lungo o uno spostamento improvviso: a volte è necessario lasciare il proprio pet in una pensione per animali domestici. Una scelta fatta per garantirgli la massima tranquillità. Proprio per questo motivo è fondamentale assicurarsi che la struttura scelta sia perfetta per il tuo amico speciale e che ti consenta di sapere che starà bene quando non sarai lì con lui.

Quando scegliere una pensione per animali

Portare il cane o il gatto ovunque si vada non è sempre possibile. In alcuni casi infatti è meglio, per la salute e il benessere dell’animale, lasciarlo in una struttura specializzata, garantendogli tutta la serenità e le coccole di cui ha bisogno. Può capitare, ad esempio, se devi affrontare una vacanza lunga, con diversi cambi di volo o scali, ma anche se devi trasferirti e non hai ancora trovato una sistemazione stabile. Potrebbe accaderti anche di avere a che fare con un’emergenza o avere la necessità di spostarti per lavoro.

In questi casi affidare l’animale a una pensione può rivelarsi la soluzione migliore. Si tratta di strutture che vengono gestite da esperti in grado di offrire, per un periodo temporaneo e in base alle esigenze, un servizio specifico. In sostanza sono luoghi in cui il cane o il gatto possono sentirsi come a casa, ricevendo le cure e le coccole di cui hanno bisogno. Nelle pensioni ci sono spazi aperti in cui i pets possono divertirsi ed educatori che si occupano di farli socializzare e mantenerli in attività.

Come scegliere la migliore pensione per animali

Per scegliere la giusta pensione per animali è fondamentale prendere in considerazione alcuni aspetti. Stiamo parlando di caratteristiche che permetteranno di garantire al tuo amico peloso le cure e l’assistenza necessarie.

Per prima cosa accertati che la pensione sia in possesso di tutte le licenze e dei permessi che consentono di operare legalmente. I proprietari dell’animale hanno il diritto di richiedere alla struttura di esibire tutta la documentazione opportuna. In ogni caso le pensioni serie e affidabili richiedono sempre agli animali il libretto delle vaccinazioni e le certificazioni necessarie, oltre a un controllo sulle condizioni di salute del pet.

Vuoi una maggiore sicurezza? Organizza una visita alla pensione per animali in modo da poter valutare personalmente le condizioni igieniche, il comportamento del personale e in generale l’atmosfera.

Ci sono poi altri fattori da prendere in considerazione per una scelta oculata. Fra i requisiti più importanti c’è la presenza di spazi riservati ai pelosetti, sia all’interno che all’esterno. L’animale potrà fare esercizio in tua assenza? Avrà un’area all’aperto in cui correre e divertirsi? La soluzione migliore è quella che combina il riparo al chiuso con uno spazio all’aperto in cui il tuo pet possa muoversi in tranquillità.

Molte strutture solitamente mettono a disposizione sulla pagina web ufficiale la descrizione di una giornata tipo degli ospiti oltre alla descrizione di tutte le aree studiate per accoglierli. In ogni caso è sempre preferibile, prima della prenotazione, chiarire la situazione con il gestore per capire cosa farà il tuo fedele amico quando sarà solo.

La salute e il benessere del cane o del gatto devono essere al centro di tutto quando si parla di una pensione. La serietà della struttura si può intuire anche da quanto questo fattore venga messo al centro delle scelte dei gestori. In tanti, ad esempio, richiedono una copertura antiparassitaria prima dell’ingresso del pet, oltre al libretto che attesti le vaccinazioni. La presenza di un veterinario, inoltre, è la conferma che, in ogni caso, il tuo amico fedele avrà tutte le cure che gli servono anche se tu non ci sarai.

Hai ancora dei dubbi? Organizza un soggiorno di prova. Fissa un appuntamento presso la pensione dove vorresti affidare il tuo pet per “prendere le misure”. Questo strumento è essenziale per aiutare il cane o il gatto a familiarizzare con il nuovo ambiente, ma anche per vedere come si rapportano gli operatori con i vari ospiti.

Le tipologie per cani, gatti e animali esotici

Esistono diverse tipologie di pensioni per animali domestici, ma possiamo raggrupparle in due grandi categorie: le classiche e le casalinghe. Le strutture tradizionali presentano dei box in cui vengono accolti cani e gatti. Ognuno dunque possiede la propria stanza e viene regolarmente portato all’aperto per giocare, correre e camminare.

Queste pensioni professionali offrono numerosi servizi che variano a seconda delle scelte dei titolari. Ad esempio delle piscine, delle cucce a forma di letto, box riscaldati e confortevoli, ma anche pappe realizzate in base alle indicazioni e alla volontà del padrone, oltre a educatori esperti. Solitamente viene disposta pure una vigilanza 24 ore su 24, per garantire la massima sicurezza pure durante i momenti di gioco.

Nelle pensioni casalinghe, al contrario, gli animali ospiti vivono tutti insieme. Dunque per loro è proprio come essere in famiglia. Il contatto umano non manca e gli spazi sono tutti condivisi, così come le esperienze e le attività quotidiane. La scelta fra le due soluzioni dovrà avvenire in base a considerazioni riguardanti anche il carattere e il livello di socializzazione del pet.

Se per cani e gatti è assolutamente fare una scelta fra pensione casalinga o classica, lo stesso non vale per gli animali esotici. In questi casi infatti la questione è molto più complessa. Cavie, conigli, rettili e volatili hanno la necessità di ricevere delle cure specifiche e la loro salute, in mano poco esperte, potrebbe essere compromessa.

Per questo motivo è fondamentale affidarsi sempre a persone altamente preparate. Solitamente sono proprio gli allevatori a garantire il servizio, ospitando gli animali. In caso contrario il consiglio è quello di rivolgersi a delle strutture certificate per avere la certezza di un servizio ottimale.

Quanto costa

Quanto costa la pensione per animali domestici? I prezzi, ovviamente, variano in base alla posizione della struttura e ai servizi che vengono offerti. Una pensione con assistenza veterinaria, spazi ampi per tutti ed educatori cinofili avrà un costo maggiore rispetto a una pensione casalinga con meno benefit.

Solitamente i prezzi si aggirano intorno ai 15-20 euro al dì per ospite all’interno delle strutture classiche. Nelle pensioni casalinghe invece i costi sono inferiori e si va dai 10 ai 15 euro al giorno. In quest’ultimo caso, spesso, ti troverai ad avere a che fare con un educatore cinofilo oppure un pet sitter che ha scelto di creare un’ospitalità domestica: ci saranno dunque meno servizi, ma un’accoglienza che farà sentire l’animale come in famiglia.