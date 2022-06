In vacanza con il cane: dove andare e consigli

Fonte: iStock Photos

In vacanza con il cane? Partire con il proprio amico a quattro zampe è sempre un’avventura straordinaria! L’occasione perfetta per rinsaldare il legame e – perché no – per vivere un viaggio diverso dal solito. Le mete fra cui scegliere sono davvero tante, sia in Italia che in Europa, dove negli ultimi anni tantissime strutture e località sono diventate pet friendly.

Prima di decidere la destinazione però è necessario scoprire alcuni semplici consigli e delle regole che ti permetteranno di viaggiare con serenità. Sicurezza e comodità sono senza dubbio le parole d’ordine per andare incontro alle esigenze del tuo cane e rendere la vacanza assolutamente tranquilla e divertente.

Come gestire il cane in vacanza

Trascorrere una vacanza con il tuo cane ti permetterà di rinsaldare il legame fra di voi e di vivere un’esperienza magica. Attenzione però a non commettere alcuni errori. Per prima cosa pianifica con attenzione il viaggio. Se sei in compagnia del tuo pet non potrai improvvisare (almeno non troppo). Prima di partire dunque assicurati di trovare strutture che saranno pronte ad accogliere il cane nel migliore dei modi.

Durante il viaggio fai diverse soste e cerca di avere sempre a disposizione dell’acqua fresca, in particolare d’estate quando le temperature sono elevate. A portata di mano dovrai avere anche gli appositi sacchetti per poter raccogliere i bisogni del cane. Sia in aereo che in auto o in treno il trasportino è l’ideale per garantire sicurezza e comodità al tuo amico a quattro zampe. Il consiglio è quello di preparare una valigia apposita per il tuo amico peloso in cui troverai tutto ciò che ti serve: oltre alle ciotole, all’acqua fresca, ai croccantini e ai sacchetti, non dimenticarti museruola guinzaglio e il libretto sanitario.

Dove andare: mare

Lunghe nuotate, corse sulla spiaggia a perdifiato, coccole sotto l’ombrellone ed esplorazioni: andare al mare con il cane è meraviglioso! In Italia, ma anche in Europa, sono tante le mete da non perdere!

In Liguria, alla scoperta del mare più bello

La Liguria è senza dubbio una fra le regioni migliori per un viaggio al mare con il cane. Le spiagge attrezzate, pronte ad accogliere fido, sono tantissime e offrono comodità sia per i pelosetti che per il padrone. Da Riviera di Ponente a Riviera di Levante c’è solo l’imbarazzo della scelta. A Genova, ad esempio, troviamo la spiaggia di Capo Marina, con tantissimi servizi per tutti, mentre i bagni Giardini a Chiavari contano anche bar e ristoranti con accesso libero per i cani. E se a Santa Margherita Ligure è ormai un cult la Bau Bau Beach, ad Albissola è possibile rilassarsi nella prima spiaggia dog friendly, nata negli anni Novanta.

In Grecia, fra le bellezze di Santorini

Magica e super pet friendly, la Grecia è una meta ottima per organizzare una vacanza con il cane. In particolare Santorini è perfetta per accogliere i nostri amici pelosi. Le strade strette – in particolare nella zona settentrionale – non consentono il passaggio di macchine. I sentieri dunque vengono spesso percorsi dai padroni e dai loro pets, alla scoperta di Natura incontaminata, antiche botteghe artigiane ma anche ristorantini e chiese. I cani infatti possono entrare praticamente ovunque, persino nei musei. Gli alberghi accolgono volentieri turisti con animali ed è possibile far viaggiare comodamente il cane sulle navi che raggiungono l’isola.

In Dalmazia sulle spiagge più belle

Voglia di fare un tuffo in mare con il tuo cane? La Dalmazia è una meta ottima! In questa zona della Croazia infatti gli animali sono ben accetti. Le strutture che accolgono i cani sono numerosissime, così come le spiagge. Da Simuni, sulla splendida isola di Peg, a Bol, situato sull’isola di Brac, sino a Cvitacka a Makarska e il litorale di Slano presso Dubrovnik, le spiagge a misura di pet sono così tante che avrai l’imbarazzo della scelta. Non solo: i lidi sono super attrezzati, con tutti i servizi, dalle docce alle palette per pulire i bisogni sino all’acqua potabile.

Dove andare: montagna

Trekking, passeggiate e prati verdi: in montagna tu e il tuo cane respirerete aria pura e vi divertirete tantissimo.

In Valtellina fra trekking e buon cibo

D’estate, come d’inverno, la Valtellina è in grado di offrire una vacanza unica ai padroni e ai propri cani. Che sia per un week end oppure per una settimana, un viaggio fra Bormio e Livigno è l’idea perfetta per unire lunghe camminate, paesaggi da sogno e avventure. Sia per i cani di piccola taglia che per quelli più grossi ci sono tante attività da non perdere, grazie anche alla presenza di numerosi percorsi di trekking. I più sportivi possono provare la strada della Cascata della Val Nera che si trova a Livigno, chi è alle prime armi invece potrebbe concedersi una passeggiata lungo il fiume Adda, a Bormio, che conduce sino al centro della città, dove regalarsi un pasto a base di piatti tipici.

In Val d’Orcia nel cuore della Toscana

Cultura, buon cibo e amore per gli animali: la Val d’Orcia ha molto da offrire a cani e padroni. Se stai organizzando una vacanza con il cane potresti visitare quest’angolo di Toscana. I borghi da scoprire, fra torri e centri storici suggestivi, sono tanti. Come Pienza e Montepulciano, ma anche San Quirico d’Orcia e Montalcino, dove i cani possono salire persino sulla fortezza. A Monteriggioni invece potrai portare con te il tuo pet sia sulle mura che nello splendido museo delle armi.

In Svizzera fra sentieri e Natura

Fra i paesi maggiormente dog friendly c’è senza dubbio la Svizzera. Su tutto il territorio si trovano alberghi e strutture pronte ad accogliere i cani. Boschi da favola, laghi e sentieri verdi ti regaleranno meravigliose passeggiate con il tuo amico peloso. E se desideri scoprire una città non ti resterà che raggiungere Zurigo. Super moderni e a misura di pet anche i trasporti: l’ideale per una vacanza con il cane!

Dove andare: città

A Bologna fra parchi e luoghi segreti

Meta low cost e con tantissimo da offrire, Bologna è apprezzata da chi vuole godersi una gastronomia straordinaria e una storia centenaria, passeggiando ed esplorando. I cani non sono ammessi in musei e chiese, ma questo non rappresenta un limite. La città infatti ha tantissimo da offrire ai pets, grazie a immensi parchi e al Santuario della Madonna di San Luca dove sono ben accetti.

In Irlanda nel pub per pet

Allegra e coloratissima, l’Irlanda è pronta ad accoglierti a braccia aperte se vuoi organizzare una vacanza con il cane. Se scegli Dublino troverai addirittura un pub dedicato. Stiamo parlando dell’MVP che offre aree esterne, comodi cuscini e delle ciotole con l’acqua per consentire ai cani di ristorarsi insieme ai padroni. Nell’area che circonda la città potrai scoprire borghi, colline verdi scogliere e paesaggi mozzafiato. Il luogo perfetto in cui divertirsi, correre ed esplorare con il proprio cane.

A Parigi, fra musei e parchi

Sogni da sempre di visitare Parigi? Puoi farlo con il tuo amico a quattro zampe in tutta comodità! Esplorare la città con il cane è un vero e proprio piacere, grazie anche ai numerosi servizi di dog sitting messi a disposizione. Se ti sposti in metro puoi portare con te il tuo pet e per i cani sino a 6 kg di peso il trasporto è gratuito. Musei e monumenti – quando non ammettono gli animali – offrono spazi in cui poterli lasciare in tutta sicurezza, mentre possono passeggiare in allegria nei parchi come Jarden du Luxembourg oppure Jarden Sauvage (basterà tenerlo al guinzaglio). Uscendo da Parigi troviamo altre due mini mete pet friendly: Versailles, dove i cani possono gironzolare nei giardini (ma non all’interno) e Disneyland Paris, parco divertimenti in cui viene offerto un eccellente servizio di dog sitting.

Cane in vacanza: consigli

Viaggiare con il cane è un’esperienza magica che non dimenticherai. Ricordati però che ci sono alcune piccole accortezze e consigli da seguire per rendere la vacanza rilassante e bellissima, non solo per te, ma anche per il tuo pet.

“Per chi viaggia in auto, ad esempio, sarebbe indicato raffreddare l’auto prima della partenza – ci spiega Silvia Delfini, medico veterinario per cani e gatti -. Andrebbe infatti verificato che la temperatura non sia troppo alta o troppo bassa”.

Anche le ore in cui si viaggia sono fondamentali. “Sarebbe meglio evitare quelle più calde, mentre prima della partenza assicuratevi che il cane faccia un pasto leggero o sia a digiuno. Questo per evitare disturbi di cinetosi (mal d’auto ndr). Se il cane soffre particolarmente di questo disturbo è consigliabile chiedere consiglio al proprio veterinario. Sarà lui a indicare farmaci o integratori utili per affrontare il problema. In caso di viaggi lunghi prevedete delle soste per far muovere un po’ il cane e fargli fare i bisogni”.

La vacanza con il cane andrà inoltre pianificata nei mesi precedenti. Per affrontare il viaggio in modo sereno dovrai abituare con gradualità. “Sarebbe preferibile abituare sempre il cane a viaggiare in modo graduale”, afferma il veterinario.

“Consiglio sempre di assicurarsi che nella meta in cui si è diretti non siano richieste vaccinazioni particolari. Anche in questo caso è sempre meglio chiedere consiglio al proprio veterinario. L’iscrizione all’anagrafe canina, l’inserimento del microchip e le vaccinazioni sono fondamentali, ma va valutata anche una profilassi per malattie infettive o infestive presenti in paesi esteri”.