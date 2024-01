Come trasportare un cane in auto in totale sicurezza

Scopri le regole per la sicurezza stradale che disciplinano il trasporto dei nostri amici a quattro zampe e l'utilizzo degli accessori corretti per tenerli in auto con noi.

Quando si parla di trasportare un cane in auto, in primis, bisogna pensare all’incolumità di tutti i passeggeri: la sicurezza, infatti, deve sempre essere al primo posto. Ci sono delle regole precise definite dal Codice della strada (Art. 169) che disciplinano il trasporto dei nostri amici a quattro zampe e l’utilizzo degli accessori idonei a rendere il viaggio sicuro. Queste norme dettano le disposizioni di massima ed elencano le relative sanzioni previste in caso di infrazione.

Si tratta, in sostanza, di un insieme di regole per la sicurezza stradale che obbligano il conducente a gestire la presenza di persone, oggetti e animali all’interno del veicolo, garantendo le condizioni minime per la sicurezza di tutti: scopriamole insieme.

Disposizioni di legge

“È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. Viene consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.”.

La legge prevede che si possano portare in macchina uno o più cani purché non rechino fastidio al guidatore e non costituiscano una possibile fonte di distrazione. Per questo motivo, gli animali domestici devono essere tenuti in un apposito trasportino o nel vano posteriore rispetto alla zona di guida, appositamente diviso da una rete o da un altro accessorio idoneo.

Per contro, la legge vieta il trasporto del cane nelle seguenti condizioni:

Sul sedile anteriore;

In braccio al guidatore o a un altro passeggero;

Libero nell’abitacolo.

Naturalmente, la scelta degli accessori per viaggiare in auto con uno o più cani dipende dalla taglia dei passeggeri a quattro zampe, ma anche dalle abitudini che il cane può avere maturato fin da cucciolo.

Chi non rispetta le disposizioni dell’art. 169 comma 6 CdS sul trasporto degli animali domestici in auto è soggetto alla sanzione amministrativa da 87 a 344 euro, a cui si aggiunge la decurtazione di 1 punto sulla patente. Inoltre, chi ad esempio effettua il trasporto di animali come attività lavorativa e installa una rete o barriera divisoria “fissa” senza richiedere regolare autorizzazione, infrange l’art. 78 del Codice della Strada e rischia una pesantissima multa da 430 a 1.731 euro.

Accessori per il trasporto dei cani in auto

Il Codice della Strada richiede l’acquisto di prodotti omologati secondo gli standard europei e italiani. Vediamo insieme gli accessori idonei per legge, finalizzati al trasporto in sicurezza dei nostri piccoli amici pelosi.

Ricordati, durante l’acquisto, che è importante verificare sempre la conformità con le normative in vigore.

Trasportino

Tra gli accessori consentiti, il trasportino è il più comune e il più semplice da usare. Si tratta di un accessorio che tiene al sicuro il cane e, al contempo, ne limita i movimenti, in modo che il proprietario possa guidare in piena tranquillità. In commercio, sono disponibili diverse tipologie di trasportino che vengono utilizzate soprattutto per cani di piccola taglia o di dimensioni medie.

Scegli un modello aperto su più lati per favorire la respirazione: la versione a struttura aperta permette al cane di soffrire meno il caldo, respirando correttamente anche all’interno di auto di piccole dimensioni, mantenendo una visuale a 360° sull’ambiente circostante, aspetto che lo terrà calmo e rilassato. Al contrario, per portare il cane sul treno, sul pullman o in aereo è preferibile scegliere un trasportino semichiuso.

Ricorda che è importante abituare l’animale gradualmente, lasciando che impari a riconoscere il trasportino come un luogo sicuro e soprattutto momentaneo. Al fine di velocizzare tale processo, si consiglia di iniziare fin da cucciolo a fare dei brevi spostamenti in auto, per poi aumentare progressivamente la durata dei viaggi.

Per invogliarlo a entrare nel trasportino in auto, è possibile utilizzare dei bocconcini, come premio, oppure, puoi provare a inserire all’interno la sua coperta o il suo gioco preferito, per fare sentire il tuo cucciolo a proprio agio.

Abituare il tuo cane al trasportino è molto importante per affrontare il viaggio senza stress e in totale serenità. Quindi evita di prenderlo e chiuderlo con la forza nella gabbia. Infine, soprattutto le prime volte, è consigliabile portare il cane al parco o al mare, evitando che il ricordo del trasportino sia abbinato a una sgradevole visita dal veterinario.

Quando si posiziona il trasportino in auto, è bene ricordarsi sempre di utilizzare le cinture di sicurezza.

Rete divisoria

Un altro accessorio utile è la rete divisoria, ideale per impedire al cane di accedere ai sedili anteriori dell’auto, distraendo il guidatore. Infatti, è possibile installare la struttura divisoria tra lo schienale dei sedili posteriori e il tettuccio, per separare il bagagliaio dal resto dell’abitacolo, evitando che l’animale possa rappresentare un pericolo durante la guida.

Si tratta ugualmente di una scelta economica e pratica, infatti, si possono trovare prodotti di buona qualità con un prezzo compreso tra i 20 e i 50 euro. Sul mercato sono presenti divisori composti da una rete, di solito in nylon semi-flessibile, che devono essere installati con appositi sostegni da agganciare ai sedili e al rivestimento interno della macchina.

In alternativa esistono delle strutture rigide regolabili, costituite da una serie di tubolari. Questi sistemi sono più semplici da collocare nella macchina, poiché basta posizionarli al di sopra dello schienale posteriore e regolare i perni di fissaggio, fino a quando il divisorio non è perfettamente bloccato impedendo l’uscita del cane dal bagagliaio.

Il vantaggio principale del divisorio per cani in auto è la possibilità di trasportare anche animali di taglia media o grande, ovvero esemplari che non entrano nel trasportino o nelle gabbiette.

Cintura di sicurezza

La terza soluzione, la più recente e forse meno nota, è la cintura di sicurezza per cani. Si tratta di un’imbracatura di dimensioni regolabili per assicurare il comfort all’animale, che viene agganciata alle cinture dell’auto e alla pettorina del cane. Tale soluzione è materialmente rappresentata da collari e guinzagli speciali, con agganci specifici che consentono il collegamento alle cinture di sicurezza dell’auto, per bloccare l’animale in maniera efficace, senza comprometterne l’incolumità e il benessere.

Alcuni modelli sono piuttosto semplici, mentre altri sono composti da una pettorina che abbraccia il petto del cane, una soluzione che garantisce un bloccaggio meno aggressivo in caso di frenata d’emergenza.

Le cinture di sicurezza per cani rappresentano un metodo legale per trasportare gli animali domestici, inoltre sono adatte per i cani di taglia piccola, media e grande. La cintura, quindi, deve essere estensibile in modo che il cane possa stare in piedi, seduto o sdraiato. In questo modo, il nostro amico a quattro zampe non è costretto a stare fermo in una sola posizione troppo a lungo. Un altro aspetto importante da considerare è la compatibilità tra la cintura e il veicolo: l’ideale sarebbe scegliere un modello universale, adatto a tutti i tipi di auto.

Al fine di semplificare il processo di familiarizzazione e abitudine del cane alla cintura di sicurezza, si consiglia di mostrargliela spesso, anche nei momenti di relax, in modo che non risulti per lui un accessorio totalmente estraneo.

Altri accessori utili per un viaggio confortevole

I coprisedili non sono utili solo a proteggere la tua auto dai peli e dallo sporco, ma sono studiati anche per assicurare comfort e sicurezza al tuo amico a quattro zampe, durante il tragitto in macchina. Infatti, esistono modelli di coprisedile regolabile e antiscivolo in grado di tenere il tuo cane ben saldo al sedile grazie agli appositi ganci, così come i coprisedili divisibili con bordi particolarmente alti per impedire al tuo pet di sporgersi troppo.

Esistono inoltre tanti accessori utili per assicurare un ottimo viaggio in macchina ai nostri amici a quattro zampe, si tratta ad esempio dei cuscini rialzati, ideali per migliorare il benessere del cane e consentirgli di riposare su una superficie soffice.

Consigli pratici per i proprietari

Fino ad ora abbiamo visto come trasportare il cane in auto correttamente e in totale sicurezza. Quali sono altri consigli pratici per fare un giro sulle quattro ruote insieme al nostro fedele compagno? Di seguito qualche suggerimento.

Avere con sé i documenti del cane ;

; Portare acqua a sufficienza al fine di mantenerlo idratato, specialmente durante gli spostamenti superiori a 2 ore;

al fine di mantenerlo idratato, specialmente durante gli spostamenti superiori a 2 ore; Evitare di somministrare del cibo prima della partenza , poiché potrebbe soffrire di mal d’auto e innervosirsi durante il tragitto;

, poiché potrebbe soffrire di mal d’auto e innervosirsi durante il tragitto; Se il cane dovesse soffrire l’auto, bisogna cercare di rispettare il suo malessere, riducendo il più possibile il disagio attraverso una guida più moderata e dolce;

Assicurare un ricircolo d’aria all’interno dell’abitacolo lasciando i finestrini leggermente aperti;

lasciando i finestrini leggermente aperti; Non fare affacciare il cane al finestrino , per evitare problemi agli occhi a causa del vento e dei pulviscoli;

, per evitare problemi agli occhi a causa del vento e dei pulviscoli; Prevedere delle soste per far sgranchire le zampe ai nostri amici, almeno ogni due ore di viaggio e offrirgli la possibilità di fare i propri bisogni;

ai nostri amici, almeno ogni due ore di viaggio e offrirgli la possibilità di fare i propri bisogni; Non lasciare il tuo piccolo amico solo in auto, soprattutto in estate, viste le temperature che può raggiungere l’abitacolo sotto al sole.

Osservando questi suggerimenti e dotandosi di attrezzature idonee potrai trasportare il tuo piccolo amico a quattro zampe in auto in totale sicurezza, assicurandogli un adeguato benessere ed evitando il rischio di multe e sanzioni.