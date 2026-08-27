Nicole Kidman conquista Londra con un incredibile look “da sirena”

IPA Nicole Kidman incantevole a Londra

Era impossibile che l’ultima apparizione di Nicole Kidman su un red carpet passasse inosservata. Basta guardare le foto per comprenderlo: l’attrice ha calcato la passerella dell’Odeon Luxe a Leicester Square, a Londra, avvolta in una splendida creazione su misura firmata Chanel, ispirata alle sirene. Tutto in occasione della première di Amori e Incantesimi 2, il nuovo capitolo che vede protagoniste le sorelle Owens (l’altra è Sandra Bullock) a quasi 30 anni dall’uscita del celebre cult del 1998.

Abito da sirena e dettagli gioiello, l’impeccabile lavoro dello stylist Jason Bolden

Per un’occasione così importante, Nicole Kidman ha scelto di affidarsi ancora una volta al suo storico stylist Jason Bolden. Data la trama del film, tutti si aspettavano qualcosa di più scuro e “stregonesco” ed è proprio qui che hanno creato un bellissimo effetto-sorpresa: l’attrice ha indossato un abito in una fresca ed eterea sfumatura verde celadon.

IPA

L’abito è un custom firmato Chanel, caratterizzato da un corsetto rigido a bustino con scollo a cuore che evidenzia la silhouette dell’attrice e realizzato in un tessuto brillante, tempestato di paillettes che catturano la luce a ogni movimentto, donando all’abito una brillantezza cangiante. Vi ricorda qualcosa? Sì, proprio loro: l’immaginario fantastico legato alle sirene.

Il taglio scivolato della gonna è impreziosito da un audace spacco laterale ma il vero punto di forza del look sta nei dettagli preziosi che decorano la scollatura e il bustino con grande maestria. Cascate di catene dorate e fili di perle si intrecciano delicatamente lungo la parte superiore del corsetto, adagiandosi sulla pelle fino a creare l’effetto visivo di delicate maniche gioiello.

Per completare il look, la Kidman ha indossato un paio di sandali dorati con cinturino alla caviglia e orecchini pendenti realizzati in oro giallo 18 carati con diamanti e berilli, sempre a firma Chanel.

Nicole Kidman e Sandra Bullock, tanto diverse quanto stilose

Il red carpet di Leicester Square ha visto sfilare Nicole Kidman al fianco dell’amica e collega Sandra Bullock, co-protagonista del film. Tanto stilose entrambe, quanto diverse: confrontando i due look le differenze sono lampanti.

IPA

Mentre la Kidman ha incantato i presenti con un’immagine eterea legata al trend “mermaidcore”, la Bullock ha scelto una strada diametralmente opposta, indossando un audace abito bustier firmato Givenchy della collezione Primavera 2026, caratterizzato da una grintosa stampa leopardata, uno spacco vertiginoso e un maxi fiocco laterale.

Per completare questo look “felino”, poi, ha abbinato all’abito delle décolleté nere, arricchite da dettagli in piume e preziosi gioielli con catene dorate, e un anello a forma di serpente della designer Jessica McCormack. Due personalità diverse con un unico risultato: ci hanno riempito gli occhi di bellezza.

Quando esce Amori & Incantesimi 2?

Non ci resta che attendere l’uscita di Amori & Incantesimi 2, prevista il prossimo 10 settembre. Il sequel, diretto da Susanne Bier e basato sul romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman, è ambientato 25 anni dopo gli avvenimenti del cult anni ’90 e segue le vicende della famiglia Owens alle prese con le origini della propria magia e con la storica maledizione d’amore che minaccia le nuove generazioni. Oltre a riprendere i ruoli di Gillian e Sally Owens, Nicole Kidman e Sandra Bullock

Questa volta presenti anche nelle vesti di produttrici, Nicole Kidman e Sandra Bullock tornano a interpretare Gillian e Sally Owens, affiancate dalle immancabili zie, interpretate da Stockard Channing e Dianne Wiest, e dalle new entry Joey King e Maisie Williams.