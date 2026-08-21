Margaret Qualley, le scarpe più strane del momento arrivano sul red carpet

IPA Margaret Qualley sul red carpet londinese di The Dog Stars

Ci sono look da red carpet che conquistano per un abito spettacolare e altri che riescono a spostare tutta l’attenzione qualche centimetro più in basso. Alla première londinese di The Dog Stars, Margaret Qualley è riuscita nella seconda impresa: accanto a un elegante abito nero Chanel, l’attrice ha indossato un paio di scarpe talmente insolite da far sembrare quasi tradizionale tutto il resto.

Margaret Qualley, il look nero alla première di The Dog Stars

Per la première mondiale di The Dog Stars a Londra, Margaret Qualley ha scelto ancora una volta Chanel, Maison alla quale è legata da anni e di cui è stata anche ambassador e protagonista in passerella. Il risultato, almeno dalla caviglia in su, potrebbe quasi essere definito rassicurante: un abito nero lungo, femminile ma rilassato, perfettamente in linea con quella vena romantica e leggermente bohémien che accompagna spesso lo stile dell’attrice.

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Il vestito, firmato da Matthieu Blazy per Chanel, presenta una profonda scollatura a V e piccole maniche che accarezzano le spalle. La superficie è interamente animata da applicazioni ton sur ton e da una cascata di elementi mobili simili a piccole frange circolari, capaci di dare movimento alla silhouette a ogni passo. Non è il classico little black dress essenziale e geometrico: la costruzione è più morbida, quasi vissuta, con l’orlo irregolare che lascia intravedere le gambe e rende il nero meno severo.

Le scarpe Chanel senza suola che dividono la moda

Chiamarle sandali è già un piccolo atto di fiducia. Le scarpe indossate da Margaret appartengono alla collezione Cruise 2027 di Chanel presentata da Matthieu Blazy a Biarritz e sono diventate uno dei pezzi più discussi della sfilata proprio perché, tecnicamente, della scarpa tradizionale conservano ben poco.

Non c’è una vera suola. Non c’è una tomaia. Le dita e la pianta del piede rimangono completamente a contatto con il terreno.

Il modello è costituito essenzialmente da un piccolo tacco posteriore in pelle e da sottilissimi lacci neri che avvolgono il piede e la caviglia. Guardandole frontalmente, l’effetto è quasi quello di camminare a piedi nudi, con un minuscolo tacco comparso misteriosamente sotto il tallone. Una sorta di gioiello da piede più che una calzatura nel senso comune del termine.

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Ed è proprio qui che il look di Margaret Qualley diventa decisamente più interessante.

Sul red carpet londinese, che ironicamente non era nemmeno ricoperto da una vera moquette ma lasciava l’attrice camminare su una superficie dura e grigia, le dita dei piedi erano completamente scoperte. Lo smalto nero coordinato a quello delle mani contribuiva a trasformare anche la pedicure in parte dello styling.

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Margaret Qualley e Chanel, un rapporto che passa anche dai look più rischiosi

La scelta non sorprende del tutto se si guarda al rapporto tra Margaret Qualley e Chanel. L’attrice ha collaborato a lungo con la Maison, ha sfilato per il brand e nel corso degli anni ha indossato numerosi total look della casa francese anche fuori dalle passerelle.

Questa volta, però, il gioco è più interessante perché il pezzo Chanel più riconoscibile non è necessariamente quello che ci si aspetterebbe.

Matthieu Blazy, con il suo lavoro per la Maison, sta reinterpretando alcuni codici storici attraverso dettagli meno prevedibili. Chanel ha costruito una parte importante della propria identità anche sulle calzature, basti pensare alle celebri slingback bicolore legate all’immaginario di Gabrielle Chanel. Qui, però, il concetto di scarpa viene quasi smontato fino a conservarne soltanto l’idea: un tacco, qualche laccio e poco altro.

Qualley sembra la persona giusta per provare un accessorio simile senza trasformarlo in una provocazione fine a se stessa. Anche davanti ai fotografi appare perfettamente a suo agio, mentre il lungo abito nero sfiora quei piedi quasi completamente nudi.