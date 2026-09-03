Benedetta Porcaroli vola a Londra tra le star internazionali: il look è pura eleganza

Getty Images Benedetta Porcaroli, 10 look iconici che l’hanno già resa una diva

Mentre Venezia continuava a catalizzare flash, abiti da sogno e arrivi in Laguna, a Londra si consumava un altro red carpet ad altissimo tasso di glamour. Tra i protagonisti della première della seconda stagione di The Gentlemen c’era anche Benedetta Porcaroli, arrivata nella capitale britannica con un look che ha fatto esattamente quello che dovrebbe fare un abito da première: attirare l’attenzione senza bisogno di alzare la voce.

Benedetta Porcaroli, a Londra il nero si apre ai fiori

Per il suo debutto sul red carpet di The Gentlemen 2, Benedetta Porcaroli ha scelto Prada, maison a cui è legata da tempo e che questa volta ha costruito per lei un’immagine sofisticata ma tutt’altro che prevedibile.

L’abito parte da una silhouette apparentemente essenziale: un modello lungo a colonna, senza spalline, costruito in un nero compatto che accompagna il corpo senza fasciarlo in maniera eccessiva. La linea è pulita sul busto, quasi severa nella sua semplicità, ma basta scendere verso la parte inferiore per capire che il gioco cambia completamente.

A interrompere la superficie scura arrivano infatti inserti floreali chiari, con sfumature gialle e verdi, che sembrano emergere dal tessuto come se il nero fosse stato aperto, strappato e inciso per lasciare spazio a un’altra materia. Non una stampa decorativa applicata in modo ordinato, quindi, ma un dettaglio volutamente irregolare che rende l’abito molto più interessante da osservare in movimento.

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Il punto più scenografico è sul fondo, dove il tessuto floreale si apre in un volume morbido e abbondante fino a trasformarsi in una sorta di strascico. Il risultato è curioso: davanti il vestito rimane quasi minimale, mentre di lato e sul retro acquista movimento, colore e una leggerezza inaspettata. Un equilibrio perfetto tra rigore e romanticismo, senza mai diventare lezioso.

Benedetta Porcaroli entra nel mondo di The Gentlemen 2

A Londra Benedetta Porcaroli non era soltanto una delle ospiti più osservate della serata. L’attrice, 28 anni, entra infatti nel cast della seconda stagione di The Gentlemen accanto a Theo James e Kaya Scodelario.

Nei nuovi episodi interpreta Bella, diminutivo di Contessa Isabella di Parma, un personaggio destinato ad avere un peso importante tanto negli affari quanto negli equilibri sentimentali della serie.

Una parte della nuova stagione è ambientata proprio in Italia e ruota intorno a una famiglia criminale, inserendosi perfettamente nell’universo elegante, aristocratico e decisamente poco rassicurante costruito da Guy Ritchie.

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Ed è interessante come anche il guardaroba del personaggio sembri muoversi in quella stessa direzione. Le prime immagini mostrano Benedetta Porcaroli con giacche in suede, gonne a pieghe, gioielli dorati e combinazioni che evocano un’idea molto precisa di eleganza italiana. Non la Dolce Vita da cartolina, ma una versione più asciutta e contemporanea, in cui il lusso passa attraverso materiali, proporzioni e dettagli.

Sul red carpet londinese c’era anche Michele Morrone, altra presenza italiana entrata nel cast della serie. Ma l’attenzione intorno a The Gentlemen 2 non si è fermata agli attori presenti alla première: nelle ultime settimane si sono infatti rincorse indiscrezioni sulla possibile partecipazione di Meghan Markle a una futura terza stagione.

L’idea della Duchessa di Sussex all’interno di una storia che gioca proprio con aristocrazia britannica, potere e declino sociale ha inevitabilmente alimentato la curiosità. Per ora, però, si resta nel territorio dei rumor.

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