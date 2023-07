Ormai è una vera e propria diva, dei red carpet (e non solo): Benedetta Porcaroli è una delle attrici rivelazioni del panorama cinematografico italiano. Il grande successo l'ha raggiunto su Netflix con Baby, ma il passo che l'ha portata sul grande schermo è stato breve: Sconnessi, Quanto basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti, 18 regali, poi conè arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice ha saputo farsi valere con scelte di stile sofisticate e mai banali, come questo abito a mantella indossato a Berlino per il Festival del Cinema.