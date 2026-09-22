Jeans chiari, giacca corta e flat shoes lucide: ecco perché sono le protagoniste di stagione e quali modelli scegliere

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GettyImages Le ballerine di Dakota Johnson

Dakota Johnson possiede una dote rara: la capacità di trasformare abbinamenti all’apparenza semplici in veri e propri outfit tutti da imitare. L’attrice, musa indiscussa dell’estetica effortless chic, ha recentemente sfoggiato un look che detta le regole per la mezza stagione, confermando la tendenza assoluta dell’autunno. Il fulcro del suo outfit? Un paio di ballerine che rubano la scena.

L’outfit scelto da Dakota è un perfetto equilibrio di proporzioni e palette neutre. L’attrice indossa un paio di jeans chiari dal taglio dritto e corti alla caviglia, una scelta strategica che slancia la figura e incornicia le calzature. La parte superiore è affidata a un bolero corto beige, impreziosito da una leggera e raffinata fantasia scozzese che aggiunge un tocco preppy senza appesantire il look. A completare l’ensemble, i suoi immancabili occhiali scuri, vero e proprio marchio di fabbrica che le regala quell’allure da diva metropolitana.

Ma è ai piedi che avviene la vera magia stilistica. Dakota ha scelto un paio di ballerine bordeaux, dimostrando che per quest’autunno le sfumature vinaccia e ciliegia scuro sono ufficialmente il nuovo nero. Dakota ha scelto le ricercatissime Jane Flats di Khaite nella seducente tonalità Rouge Noir, realizzate in un lussuoso mix di cavallino (haircalf) e pelle lucida (glazed leather), elevando un outfit altrimenti casual.

Perché queste ballerine funzionano così bene?

Il bordeaux crea un contrasto sofisticato e caldo con i toni chiari del denim e del beige, spezzando la monotonia della palette neutra senza risultare invadente. Ma non è solo una questione di colore. Le ballerine di Dakota incarnano perfettamente le silhouette più in voga del momento: sono abbastanza accollate, avvolgendo il collo del piede in modo più coprente e strutturato rispetto ai classici modelli super scollati. Inoltre, presentano un finish leggermente lucido che cattura la luce a ogni passo, elevando immediatamente anche il capo più basic.

Copia il look ai piedi di Dakota: l’alternativa Gioseppo

Abbandonati i sandali estivi, la ricerca della calzatura perfetta per la mezza stagione può rivelarsi complessa: serve qualcosa di confortevole e versatile, ma capace di regalare carattere anche al look più essenziale. Per copiare lo stile di Dakota Johnson e investire in un pezzo chiave per l’autunno, le ballerine Gioseppo bordeaux in vera pelle rappresentano la scelta ideale, unendo il fascino del design spagnolo alla massima qualità dei materiali.

Sono perfette perché:

Hanno un design moderno ed elegante : progettate in Spagna con un’estetica attuale e funzionale, queste ballerine reinterpretano il trend del bordeaux in una chiave versatile, perfetta sia per un look casual in jeans che per occasioni più formali.

: progettate in Spagna con un’estetica attuale e funzionale, queste ballerine reinterpretano il trend del bordeaux in una chiave versatile, perfetta sia per un look casual in jeans che per occasioni più formali. Materiali premium (Total Leather) : vantano taglio, fodera esterna, rivestimento interno e suola interamente in pelle di alta qualità, garantendo resistenza e un aspetto lussuoso nel tempo. L’altezza dell’asta si ferma perfettamente alla caviglia (design tobillo), ideale per i pantaloni cropped.

: vantano taglio, fodera esterna, rivestimento interno e suola interamente in pelle di alta qualità, garantendo resistenza e un aspetto lussuoso nel tempo. L’altezza dell’asta si ferma perfettamente alla caviglia (design tobillo), ideale per i pantaloni cropped. Comfort assoluto: la soletta, composta al 90% in pelle, è studiata per offrire benessere per tutta la giornata. Il micro-tacco da 1 cm fornisce il supporto ottimale, evitando l’effetto “piatto” e migliorando la postura.

Gioseppo Ballerine bordeaux con un design elegante e attuale in pelle

Le ballerine di Dakota in versione iper comoda con Camper

Il brand spagnolo è una delle più importanti aziende di calzature al mondo a impegnarsi costantemente nella creazione di concept originali e alternativi. Per chi cerca un design essenziale ma con un tocco di originalità e tanta comodità, il loro modello bordeaux è l’alternativa casual-chic per eccellenza.

Le amerai perché:

Pelle di altissima qualità : l’esterno è realizzato al 100% in morbida pelle bovina a tinta unita, completato da una fodera interna studiata per il comfort (52% pelle bovina e 48% pelle di maiale).

: l’esterno è realizzato al 100% in morbida pelle bovina a tinta unita, completato da una fodera interna studiata per il comfort (52% pelle bovina e 48% pelle di maiale). Leggerezza e praticità : caratterizzate da una straordinaria leggerezza e da una pratica chiusura slip-on (pull on), si infilano in un attimo, abbracciando il piede in modo naturale grazie all’ammortizzazione minima e alla punta chiusa.

: caratterizzate da una straordinaria leggerezza e da una pratica chiusura slip-on (pull on), si infilano in un attimo, abbracciando il piede in modo naturale grazie all’ammortizzazione minima e alla punta chiusa. Suola innovativa: il fondo completamente piatto è realizzato all’80% in TPU e al 20% in TPU riciclato, offrendo resistenza e un occhio di riguardo alla sostenibilità.

Chi le ha provate le descrivono come “ballerine morbide e veramente belle”, sottolineando come siano particolarmente “adatte per la stagione primaverile o autunnale perché sfoderate”. Il verdetto finale non lascia dubbi: “soddisfattissima dell’acquisto”.

Offerta Camper Ballerine burgundy in pelle linea Casi Myra

L’alternativa classica e low cost di Feversole

Per chi cerca un’opzione accessibile, questo modello classico con fiocchetto di Feversole riprende perfettamente il finish lucido sfoggiato da Dakota.

Sono senza tempo e ideali perché:

Estetica classica : la tomaia sintetica in “rosso scuro brevetto” regala una finitura in vernice elegante e facilissima da abbinare, arricchita da un bordo a costine e da un classico fiocchetto ornamentale. La punta rotonda è studiata per sfinare la linea del piede.

: la tomaia sintetica in “rosso scuro brevetto” regala una finitura in vernice elegante e facilissima da abbinare, arricchita da un bordo a costine e da un classico fiocchetto ornamentale. La punta rotonda è studiata per sfinare la linea del piede. Ammortizzazione massima : il punto di forza è la comodità. L’interno è rivestito in tessuto di alta qualità con una fodera in tela e, soprattutto, una morbida soletta imbottita in memory foam.

: il punto di forza è la comodità. L’interno è rivestito in tessuto di alta qualità con una fodera in tela e, soprattutto, una morbida soletta imbottita in memory foam. Suola pratica: il tacco piatto da 0,5 cm e la suola in gomma sintetica le rendono ideali per camminare a lungo o guidare.

Le recensioni confermano che sono “morbidissime e comodissime”. Sebbene il brand suggerisca una taglia in più per le piante larghe, i feedback assicurano che la calzata risulta “super confortevole” anche per i piedi non sottilissimi. Il dettaglio vincente? “Addosso fanno bella figura, sembrano più costose di quanto siano in realtà“.

Feversole Ballerine classiche fiocchetto

Quale di questi tre modelli è quello giusto per voi?

La scelta dipende dalle vostre priorità di stile e di budget. Se cercate una scarpa strutturata e durevole, le Gioseppo offrono l’equilibrio perfetto tra l’eleganza della vera pelle e un impercettibile tacco che aiuta la postura quotidiana. Se il vostro mantra è il comfort assoluto e amate il design minimalista, le Camper vi conquisteranno con la loro morbidezza destrutturata e la tomaia sfoderata, ideale per chi cerca una calzata effetto seconda pelle. Se, infine, volete sperimentare il trend del momento in modo furbo e accessibile, riproducendo esattamente il finish lucido di Dakota, le Feversole vi regaleranno un look d’impatto con il plus di una comodissima soletta in memory foam.

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