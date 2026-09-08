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GettyImages New Balance vs Skechers: chi vince?

Il rientro in città segna ufficialmente il passaggio dal relax estivo alla frenesia autunnale. Tra corse in metropolitana, il ritorno in ufficio o all’università e i primi aperitivi della nuova stagione, la priorità assoluta nel guardaroba diventa una sola: trovare la sneaker perfetta, quella capace di unire stile e comodità dal mattino alla sera.

La tendenza dad-shoe e le silhouette ispirate a cavallo tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 continuano a dominare incontrastate lo street style. In questa affollata categoria, due modelli in particolare si stanno contendendo lo scettro di “scarpa definitiva” per affrontare l’asfalto cittadino: le New Balance 530 e le Skechers D’Lites. La notizia migliore per il nostro portafoglio è che, grazie alle promozioni di fine estate, entrambe si trovano attualmente a prezzi super scontati.

Offerta New Balance New Balance 530

Offerta Skechers Skechers D'Lites

New Balance 530: l’estetica Y2K incontra il running

Le New Balance 530 sono diventate un fenomeno virale inarrestabile. Nata come scarpa da corsa nei primi anni ’90, questa silhouette è stata riscoperta dalle fashion influencer e oggi è la regina indiscussa dei look “sporty-chic”. Il suo design aerodinamico la rende l’alleata perfetta per chi cerca un’allure atletica ma sofisticata da sfoggiare tutti i giorni.

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Le ami per:

Leggerezza e traspirabilità : la tomaia realizzata in mesh permette al piede di respirare costantemente, un dettaglio fondamentale per chi macina chilometri a piedi o passa molte ore sui mezzi.

: la tomaia realizzata in mesh permette al piede di respirare costantemente, un dettaglio fondamentale per chi macina chilometri a piedi o passa molte ore sui mezzi. Ammortizzazione tecnica : l’intersuola, dotata della celebre tecnologia ABZORB del brand , assorbe gli impatti alla perfezione, garantendo un appoggio morbido che non stanca le articolazioni.

: l’intersuola, dotata della , assorbe gli impatti alla perfezione, garantendo un appoggio morbido che non stanca le articolazioni. Versatilità di stile: il suo iconico mix di rete e dettagli metallizzati si sposa incredibilmente bene sia con i classici jeans, sia in netto (e stilosissimo) contrasto con pantaloni sartoriali e blazer oversize.

Skechers D’Lites: l’icona chunky per eccellenza

Dall’altra parte del ring troviamo le Skechers D’Lites, l’incarnazione pura della chunky sneaker audace e massiccia, che non passa certo inosservata. Se le NB 530 puntano sull’aerodinamica, le D’Lites sono un vero e proprio tuffo nella cultura pop degli anni ’90, puntando tutto sui volumi esagerati e su una comodità che non ammette compromessi.

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I motivi per sceglierle:

Comfort avvolgente: il loro vero asso nella manica è la famosa soletta interna in Memory Foam . Appena le indossi, si ha l’immediata sensazione di camminare su un cuscino che si modella perfettamente sulla pianta del piede.

il loro vero asso nella manica è la famosa soletta interna in . Appena le indossi, si ha l’immediata sensazione di che si modella perfettamente sulla pianta del piede. Effetto platform : la suola spessa e strutturata non solo regala qualche centimetro in più di altezza (slanciando la figura), ma isola benissimo dal suolo cittadino, proteggendo il piede dalle asperità dell’asfalto.

: la non solo regala qualche centimetro in più di altezza (slanciando la figura), ma isola benissimo dal suolo cittadino, proteggendo il piede dalle asperità dell’asfalto. Look statement: il design vistoso le rende la scelta ideale per bilanciare outfit casual e voluminosi, come pantaloni cargo o tute felpate, donando un tocco deciso e orgogliosamente nostalgico a tutto il look.

Il verdetto finale: quale fa per te?

La scelta tra questi due colossi dello streetwear dipende unicamente dalla tua attitudine quotidiana. Se cerchi una scarpa super leggera, capace di mimetizzarsi elegantemente in un contesto da ufficio informale senza mai rinunciare alla comodità, le New Balance 530 saranno la tua prima scelta.

Se invece il tuo obiettivo è una sensazione di morbidezza assoluta che coccoli il piede per tutto il giorno, e ami i design “importanti” che si fanno notare e aggiungono altezza, le Skechers D’Lites vinceranno la sfida a mani basse.

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