60 anni per Salma Hayek: ruoli cult e grandi amori

02/09/26 11:16

Salma Hayek, la piccola gramde chica di Hollywood, copie 60 anni il 2 settembre 2026. Da Desperado a Un week da bamboccioni 3 che sta girando proprio in Italia, in Gallura, passando per la bomba sexy di Dal Tramonto all'alba e dal ruolo che le è valso la candidatura all'Oscar, quello di Frida Kahlo, Salma è una delle attrici, produttrici e attiviste latine più influenti e magnetiche della storia di Hollywood. Ripercorriamo la sua storia, tra ruoli cult e grandi amori
Salma HayekStar e Vip
Foto di Sara Gambero

Sara Gambero

Giornalista esperta di Spettacolo e Lifestyle

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.