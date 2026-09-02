60 anni per Salma Hayek: ruoli cult e grandi amori

Salma Hayek, la piccola gramde chica di Hollywood, copie 60 anni il 2 settembre 2026. Da Desperado a Un week da bamboccioni 3 che sta girando proprio in Italia, in Gallura, passando per la bomba sexy di Dal Tramonto all'alba e dal ruolo che le è valso la candidatura all'Oscar, quello di Frida Kahlo, Salma è una delle attrici, produttrici e attiviste latine più influenti e magnetiche della storia di Hollywood. Ripercorriamo la sua storia, tra ruoli cult e grandi amori