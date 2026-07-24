Aida Yespica, le foto in bikini a 44 anni e l’amore per una donna famosa

Vacanze in Sardegna per Aida Yespica e, tra scatti in bikini e momenti di relax, riaffiora la rivelazione su un amore passato rimasto nascosto

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Aida Yespica

Aida Yespica non ha bisogno di annunci eclatanti per tornare sotto i riflettori. Le bastano il mare cristallino della Sardegna, un bikini minimal e quel suo modo naturale di stare davanti all’obiettivo. A 44 anni, festeggiati il 15 luglio, la showgirl venezuelana sfoggia una forma smagliante e condivide sui social un’estate all’insegna del sole, della leggerezza e di un nuovo equilibrio amoroso.

Gli scatti pubblicati nelle ultime settimane raccontano una donna sicura di sé, pienamente consapevole del proprio fascino e ancora capace di catturare l’attenzione. Ma questa volta, dietro i costumi e gli scenari da cartolina, si intravede qualcosa di più di una semplice vacanza. E subito riaffiora il ricordo di quell’amore folle per una donna famosa di tanti anni fa.

Aida Yespica in bikini, l’estate in Sardegna

Nelle immagini tra spiagge, locali esclusivi e serate con gli amici, Aida Yespica indossa bikini minimal che esaltano il suo fisico tonico, esprimendo una femminilità elegante e prosperosa ma mai eccessiva. Il suo stile resta inconfondibile: sensuale, curato e sempre raffinato.

La Sardegna sembra essere il luogo ideale per celebrare il suo compleanno e concedersi una pausa dopo mesi lontani dai riflettori. Tra sorrisi e cene all’aperto appare anche Giovanni, l’uomo che oggi le sta accanto.

Di lui si sa ancora poco: Aida non ha rivelato come si siano conosciuti né da quanto tempo stiano insieme, ma alcuni momenti condivisi sui social suggeriscono una relazione ormai solida e affiatata. Più delle parole, sono gli sguardi e la spontaneità con cui si mostrano a raccontare il loro legame.

“Ho amato una donna”: la confessione

A dare un pizzico di pepe al racconto dell’estate di Aida Yespica è una confessione intima che lei stessa ha fatto e che riguarda la sua vita privata. La showgirl ha raccontato di aver vissuto in passato un sentimento molto forte per una donna conosciuta nel mondo dello spettacolo, spiegando che è stato qualcosa di inaspettato, ma molto intenso.

Non ha voluto aggiungere dettagli né fare nomi, scegliendo di proteggere quella storia con discrezione. “Alcune cose preferisco tenerle per me”, avrebbe confidato, lasciando intendere quanto quell’esperienza sia stata significativa. Un amore vissuto con grande trasporto, capace di sorprenderla e di lasciare un segno profondo.

Il mistero sull’identità della donna ha inevitabilmente acceso la curiosità. Sui social è tornato a circolare il nome di Delia Duran, che in passato aveva parlato di una certa vicinanza con Aida. Tuttavia, la showgirl venezuelana aveva già chiarito la situazione, smentendo ogni collegamento: “Non c’è mai stato nulla di quello che è stato raccontato”.

Aida Yespica, gli amori e il rapporto con il figlio Aron

La vita sentimentale di Aida Yespica è stata spesso vissuta sotto gli occhi del pubblico. Dalla relazione con Matteo Ferrari, con il quale ha avuto il figlio Aron, fino agli amori successivi, ogni nuovo legame ha attirato inevitabilmente l’attenzione.

Oggi la sua priorità sembra essere un’altra: costruire una quotidianità più stabile, ritrovando tempo per sé e per il figlio, tornato a vivere accanto a lei dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti con il padre.

Il presente parla di Giovanni, di una nuova serenità e di giornate al mare. Il passato custodisce invece il ricordo di una donna famosa che Aida ha scelto di non nominare.