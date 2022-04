Isola dei Famosi, il costume più bello e cercato in rete è di Guendalina

Isola dei Famosi, i costumi più belli sfoggiati dalle naufraghe

L’Isola dei Famosi, per quanto sia, giorno dopo giorno, esperienza di sopravvivenza ed esasperazione dei bisogni primari, non perde il suo aspetto di spettacolo e vetrina anche fashion. Soprattutto quando di tratta di (belle) naufraghe e dei loro costumi (vedere gallery per intenderci), unico capo che indossano davanti alle telecamere, e per questo motivo di attenzione, sia da parte degli spettatori che delle stesse isolane.

Tra tutte, ad aver esibito, fino ad ora, i costumi più apprezzati e ricercati in rete, divenuti in poche settimane dei veri trend, è stata la giunonica Guendalina Tavassi. Che con i suoi micro bikini, ha calamitato l’attenzione di tutti, non solo per le sue forme toniche, ma anche per la scelta dei due pezzi.

Due in particolare sono piaciuti moltissimo al pubblico social: un bikini jungle, verde, che imita la forma di un una foglia, tanto sopra quanto sotto, e rende molto l’idea di naufraga selvaggia, in completa osmosi con la natura circostante. E un altro rainbow, ad uncinetto, che è stato votato il più bello di questa edizione.

Quest’ultimo è del brand Poisson D’Amour, e costa 99 euro. Anche i due bellissimi costumi interi sfoggiati da Jovana, quello con le stelle su base nera e l’animalier verde e blu, sono della stessa marca. Così come l’intero con sfondo di leone sfoggiato da Laura Maddaloni e il due pezzi verde di Estefania.