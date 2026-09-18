Iconiche, inconfondibili e dal comfort e stile assoluto, le New Balance 9060 sono le scarpe must dell'autunno e sono adesso in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Getty Images Comode, stilose e cool, le New Balance 9060 sono adesso in sconto

La scarpa da ginnastica per eccellenza è solo una e il modello più amato lo trovate adesso in sconto su Amazon. Di chi stiamo parlando? Ovviamente delle inconfondibili New Balance 9060, le scarpe da passeggio più stilose e comode in assoluto, perfette per la città, per una gita fuori porta o per una giornata dal mood sportivo.

Un modello che sta bene con tutto, da un bel paio di jeans e dei pantaloni dal taglio classico ma anche con un abito o una gonna, e fino ai pantaloni della tuta o dei leggings. Insomma, in qualsiasi modo vogliate indossarle le New Balance 9060 sono le scarpe da acquistare adesso e da sfoggiare per tutto l’autunno.

Le New Balance 9060 in sconto su Amazon

Le New Balance 9060 sono le scarpe cool dell’autunno

Delle scarpe inconfondibili e intorno a cui creare mille look diversi, rendendole protagoniste assolute di ogni outfit e con la certezza di avere ai piedi delle scarpe dal comfort e dallo stile ineguagliabile.

Le New Balance 9060, infatti, non sono solo nelle sneakers, ma sono la chiave di volta di ogni look, rappresentando a pieno una nuova espressione dello stile raffinato e del design innovativo della classica serie 99X.

Un modello che ne reinterpreta gli elementi base ma con una sensibilità diversa, visionaria, che si ispira all’estetica tecnologica e orgogliosamente futuristica dell’era Y2K. Delle sneakers dal design unico, innovativo, accattivante e riconoscibile ovunque.

Come sono fatte

Dettaglio di punta delle New Balance 9060, infatti, sono le barre di oscillazione, riprese direttamente dall’iconico modello 990, ma che sono state ampliate e utilizzate su tutta la tomaia. Una scelta mirata e che regala a questa scarpa un senso di movimento visibile. Il tutto unito alle linee ondulate e alle proporzioni scalate sull’intersuola scolpita, e che grazie alla tecnologia ABZORB garantisce massima ammortizzazione durante la camminata.

Delle scarpe che incarnano a pieno l’essenza della moda sportiva contemporanea, che presentano una vestibilità unica, comoda, facilmente calzabile e versatile. Insomma, delle scarpe che non accettano tentennamenti, una volta provate le si ama e questo è il momento perfetto per averle.

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Come si portano le New Balance 9060

E che sono anche facilissime da abbinare. Le New Balance, infatti, si prestano davvero a ogni look, da quelli più casual a quelli più sportivi. Le scarpe perfette per uscire di casa per una bella camminata in città o nella natura, con addosso giusto un paio di leggings e una bella felpa viste le temperature più fresche autunnali, ma adatte anche sotto un paio di pantaloni a palazzo, o dei jeans a sigaretta, e fino a un abbinamento meno “classico” ma cool, con una gonna di jeans lunga o un abito, mixando capi e stile diversi con un effetto sempre unico.

E il momento di acquistarle con un super sconto è proprio adesso, con un solo click che vi cambierà completamente l’autunno, permettendovi di camminare comodo e con uno stile iconico.

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