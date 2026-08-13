GettyImages Le scarpe Adidas in offerta sono l'affare da prendere al volo

Le sneakers non conoscono stagioni e anche se in estate le accantoniamo in favore di sandali e scarpe aperte il nostro pensiero va sempre alle scarpe da ginnastica. Infatti appena le intercettiamo online siamo orientate a metterle nel carrello e acquistarle. Visto che settembre non è poi così lontano e da brave appassionate di moda stiamo già pensando alla collezione autunnale, abbiamo individuato un modello che si impone su tutte le altre scarpe, sandali compresi: le Adidas.

Il colosso delle scarpe sportive che da quando è arrivato sulla scena della moda ha sfornato una serie di modelli iconici che custodiamo gelosamente nella nostra scarpiera, ce ne regala un altro che diventerà in poco tempo il più desiderato: le Breaknet Sleek. Raffinate e trendy sono l’affare da assicurarsi oggi e sfruttare a settembre perché sono incredibilmente a metà prezzo. Pagherai poco meno di 30 euro una scarpa che potrai indossare tutto l’anno e approfittare di un’offerta iconica, proprio come le scarpe.

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Le Breaknet Sleek saranno il modello dell’autunno

Venendo alle Adidas Breaknet Sleek siamo quasi certe che questo modello sarà il più desiderato dell’autunno-inverno 2026 perché sono perfette per accompagnarti nel corso della giornata, a cominciare da una passeggiata mattutina o a un impegno serale rimanendo sempre comoda. Il tessuto in suade ha una texture morbida e liscia che dona un twist in più alla calzatura. Le tre strisce a contrasto sul lato della scarpa poi rendono il modello irresistibile.

La tomaia morbida e la suola in gomma sostengono il piede passo dopo passo, mentre i dettagli perforati mantengono i piedi freschi tutto il giorno. Perfette da indossare anche ora che le temperature sono più alte.

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Come abbinare le Adidas Breaknet Sleek

Che le Adidas Breaknet Sleek siano scarpe comode e che una volta indossate ti sembrerà di non avere lo sai già se sei appassionata di questo brand, ora però ti starai chiedendo come abbinare le sneakers. Ti sveliamo un segreto: praticamente con tutto. Il design minimal dall’estetica un po’ retrò le rende una calzatura versatile, se poi aggiungi il materiale in suade e la soluzione cromatica che unisce il marrone al rosa chiaro praticamente non hai limiti agli outfit.

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Se vuoi andare nello specifico la soluzione più semplice come sempre è andare sul classico e quindi abbinare le Breaknet Sleek a un paio di jeans: visto il mood vintage della calzatura orientati su un jeans a zampa o se non vuoi esagerare flare. Il look diventa più sportivo se preferisci jeans baggy. A completare l’outfit basta una t-shirt a cui aggiungere un cardigan per un look granny o una felpa in pieno stile sporty nelle giornate più fredde.

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Una proposta meno casual è quella di indossare le scarpe Adidas con un vestito midi con taglio a trapezio o con una gonna a pieghe. L’aggiunta di calzini bianchi alti fino al polpaccio ti darà un look preppy perfetto per il rientro in città. Nel caso in cui tu preferisca le gonne lunghe anche in questo caso le Breaknet Sleek si abbinano perfettamente, per metterle in evidenza però prova con una gonna lunga, dritta con spacchi laterali. L’aggiunta di un maglioncino creerà un look casual chic davvero interessante.

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