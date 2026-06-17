Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le ciabatte in gomma sono il dettaglio che renderà ogni outfit estivo cool

Ora che il cambio stagione è definitivamente terminato, se diamo un’occhiata al nostro guardaroba possiamo affermare che si orienta su tessuti leggeri, colori neutri e capi minimal. Si sa, in estate abbiamo voglia di comodità e da questa tendenza non possiamo escludere neanche gli accessori, in particolare le scarpe. I tacchi vengono relegati alle occasioni formali, a prendere il posto – perfino delle sneakers – è un modello che abbiamo già visto in passato: le ciabatte da piscina. Dopo alcuni anni in cui sono state dimenticate, questa estate si allontanano dal bordovasca e tornano a dominare il nostro guardaroba. Le ciabatte di gomma incarnano la voglia di avere ritmi più lenti anche in città e sono praticamente amate da tutte le celebs che non perdono occasione di indossarle.

Ma non tutte le ciabatte in gomma sono di tendenza, il brand che conquista gli outfit delle fashioniste è Adidas che con le sue strisce iconiche da solo fa il look. A rendere le ciabatte in gomma del marchio tedesco le preferite da chi vuole un look cool e comodo è la varietà di modelli e colori che ci permette di indossarle praticamente con tutto.

Le Adidas Adilette sono le scarpe di gomma più amate

Dalla piscina alle strade della città: le Adidas Adilette ne hanno percorsa di strada. La scarpa in passato era stata già eletta tra le preferite delle influencer e nei prossimi mesi tornerà a conquistare la vetta proprio per il suo spirito effortless che tanto cerchiamo durante i mesi più caldi. Disponibile in differenti colori, a renderla così amata è il design essenziale accompagnato dalla fascia singola con le iconiche strisce del brand.

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Questo modello oltre a essere cool perché è disponibile in vari colori, da quelli neutri come bianco e beige a quelli della stagione come il rosa (in tutte le sue sfumature), ha un morbido plantare Cloudfoam e la suola in EVA che assorbe gli urti e assicura il massimo della comodità.

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Lo street style è incarnato dalle Adidas Adilette Lumia

Le Adidas Adilette sono diventate talmente tanto simboliche da avere diverse varianti della linea e tra le più interessanti ci sono le Adilette Lumia che a differenza del modello precedente hanno una suola con intagli flessibili che assicurano una falcata fluida.

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Il modello dal design avvolgente è realizzato in materiale ad asciugatura rapida che ti permette di passare dalla piscina alla città in pochi secondi, anche per quanto riguarda il look. È talmente tanto versatile che puoi indossarlo con una gonna lunga e top se preferisci un look street style, ma anche con un vestito midi o con un pantalone palazzo per un risultato più formale, ma sempre comodo.

Adidas Adilette Lumia Le ciabatte in gomma dal design avvolgente

Le Adidas Adilette Platform ti regalano qualche centimetro extra

Se vuoi la comodità di una ciabatta, ma qualche centimetro in più le Adidas Adilette Platform sono le ciabatte in gomma che rispondono a tutte le tue esigenze. Questo modello ha il plantare sagomato e la suola ammortizzata in Eva che nonostante sia di qualche centimetro, assicura il massimo della praticità. Anche questa versione delle Adilette è versatile perché la puoi sfoggiare con un completo giacca più shorts anche in ufficio. Invece per un look urban, bellissima è la combo t-shirt bianca, jorts e calzettoni di spugna, approvata da tutte le fashioniste.

Offerta Adidas Adilette Platform Le ciabatte in gomma che ti regalano qualche centimetro extra