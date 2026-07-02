I sandali sportivi sono tornati e questa estate hanno intenzione di diventare i protagonisti del nostro look perché si adattano a ogni outfit e ora sono anche in offerta

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon I sandali sportivi sono comodi e adatti alla città e alla montagna

Le tendenze ce lo avevano anticipato, i brand ce lo hanno fatto capire e le fashioniste lo hanno confermato: i sandali sportivi sono tornati e nei prossimi mesi non hanno nessuna intenzione di abbandonare i nostri piedi.

La passione per questo modello è nata dalla voglia di avere un paio di scarpe comode perché in estate il caldo e i chilometri che maciniamo in città o in vacanza a fine giornata ci lasciano una sensazione di stanchezza ai piedi messi a dura prova.

Poi se aggiungiamo che la lista delle ugly shoes si allunga sempre di più, i sandali sportivi non potevano che essere i preferiti da chi è sempre attenta alle ultime tendenze.

Tra i brand che spiccano per la qualità dei materiali e il buon rapporto con il prezzo c’è Riemot che da sempre realizza scarpe sportive. Uno dei modelli che ci ha colpito in particolare è il sandalo da Trekking e il tempo libero che per poche ore puoi acquistare con uno sconto del 16%.

Offerta Sandali riemot I sandali sportivi sono ideali per la montagna e la città

I sandali sportivi Riemot sono resistenti e durevoli

Quando acquistiamo un paio di scarpe uno degli aspetti da prendere in considerazione è la durata e questo diventa ancora più importante quando si tratta di scarpe estive. In effetti in questo periodo tra viaggi, escursioni in montagna e visite alle città, usiamo per diverse ore i sandali sottoponendoli a qualsiasi tipo di terreno anche quello più accidentato tipico dei sentieri in montagna.

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Con i sandali sportivi Riemot puoi andare ovunque senza preoccuparti. Il modello è dotato di una suola in gomma di alta qualità che ti permette di attraversare qualsiasi superficie persino quella bagnata in totale sicurezza grazie alla tecnologia antiscivolo che garantisce una presa sicura sul terreno. Inoltre i cinturini realizzati in tessuto di nylon intrecciato sono resistenti e durano a lungo.

La comodità è al primo posto con i sandali Riemot

Se la durata è importante in una scarpa, fondamentale è la comodità. I sandali Riemot li puoi indossare da mattina a sera e anche a fine giornata avrai la sensazione di gambe legge e mai pesanti. A renderle così confortevoli è la suola che oltre a essere antiscivolo ha un design ergonomico con supporto plantare che dona stabilità al piede così da ridurre anche l’affaticamento passo dopo passo. I cinturini, poi hanno una chiusura a strappo che ti consente di adattarli alla forma del piede per una calzata comoda e adatta alle tue esigenze.

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Questo mix di elementi si traduce in una scarpa leggera e pratica che puoi indossare anche in acqua perché è pensata per accompagnarti anche durante gli sport acquatici.

I sandali neri sono i più versatili

Il modello Riemot è disponibile in differenti colori come rosa e verde pastello, ma quelli in offerta sono total black perfetti per diventare la calzatura jolly di questa estate. Il modello per il suo colore e per i cinturini che avvolgono il piede ha un design essenziale che si sposa bene sia nel caso in cui li indossi con una gonna corta o un paio di shorts, ma anche insieme a un paio di pantaloni palazzo o un vestito lungo.

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