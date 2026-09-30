Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Gli Ugg tornano ai nostri piedi, parola di Bella

L’estate ormai è un ricordo lontano e, mentre le temperature iniziano a scendere, stiamo già cercando le scarpe perfette per l’autunno. A darci un’idea c’è un’icona di stile che ha appena dato il via ufficiale alla stagione autunnale: Bella Hadid.

La supermodella è stata immortalata con il suo inconfondibile look di stagione, riportando sotto i riflettori un grande classico: gli Ugg bassi. Per l’occasione, Bella ha abbinato i suoi stivaletti con dei jeans alla caviglia risvoltati e dei calzini a vista, un dettaglio super cool che valorizza la scarpa. A completare l’outfit, una giacca corta scamosciata con sotto una camicia a quadri dal forte sapore country. Un look che riflette perfettamente l’estetica che Bella sta adottando ultimamente, un mix riuscitissimo tra il country style e il cowboy style, fatto di texture calde, dettagli vintage e pezzi dal fascino rustico ma tremendamente chic.

Bella Hadid non è certo l’unica a non saper resistere al richiamo di questa calzatura. Negli ultimi anni, la febbre per gli stivaletti in stile Ugg ha contagiato l’intera Hollywood. Da Jennifer Lawrence, che li indossa nei suoi con cappotti oversize e pantaloni larghi, a Kendall Jenner e Gigi Hadid, fino a popstar globali come Dua Lipa e Rosalía. Che si tratti di correre a sbrigare commissioni o di viaggiare comode tra un set e l’altro, le star hanno sdoganato questi stivaletti facendoli diventare la divisa ufficiale del tempo libero chic.

Perché gli Ugg non passano mai di moda?

Oltre a essere incredibilmente comodi e versatili, gli stivaletti in montone hanno una caratteristica tecnica imbattibile: la termoregolazione naturale. Grazie alla lana interna, infatti, mantengono i piedi caldi quando fa freddo, ma permettono anche alla pelle di respirare, impedendo il surriscaldamento. Questa proprietà straordinaria li rende perfetti da indossare già dai primi freddi autunnali, garantendo il massimo comfort senza rinunciare allo stile.

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Come scegliere il modello perfetto (anche in versione low cost)

Se ami il look sfoggiato da Bella Hadid ma il brand originale supera il tuo budget, non preoccuparti: l’estetica “cozy-chic” dello stivaletto basso in camoscio con interno in pelo è ampiamente replicata da tantissimi marchi a prezzi accessibili. Ecco a cosa fare attenzione per scegliere un modello simile in versione low cost impeccabile:

Occhio al materiale esterno: cerca scarpe in vera pelle scamosciata o, se opti per il sintetico (ecopelle/eco-scamosciato), assicurati che l’effetto visivo sia morbido e opaco, evitando l’effetto “plastificato” lucido che rovina l’outfit. Brand come Bearpaw o le linee di calzature di grandi catene offrono spesso ottime alternative in suede.

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L’importanza dell’interno: per avere lo stesso effetto termoregolante e il comfort tipico del modello, verifica che l’imbottitura interna sia folta. Una fodera in lana sintetica di buona qualità o in misto lana terrà il piede caldo e accogliente esattamente come l’originale.

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La struttura della suola: scegli una suola flessibile ma leggermente platform o comunque spessa (almeno 2-3 cm). La suola robusta non solo isola meglio dal freddo e dall’umidità del terreno tipica dei primi mesi autunnali, ma dona anche la giusta proporzione estetica se abbinata a jeans alla caviglia e calzettoni in vista.

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Altezza e forma: punta rigorosamente alla versione ultra-mini o low, che arriva appena sotto la caviglia. È la forma geometrica ideale per far intravedere i calzini colorati o a coste, ricreando alla perfezione il look disinvolto e stiloso delle sorelle Hadid.

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