Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Gigi Hadid con il blazer beige da comprare

Il capo perfetto per affrontare l’autunno è solo uno: il blazer. Un pezzo da acquistare immediatamente e da mettere nell’armadio per creare i look giusti per la prossima stagione. Lo pensa anche Gigi Hadid, da sempre una fan del blazer, così tanto che appena le temperature si abbassano la modella non perde l’occasione per indossare questo capo.

Il look di Gigi Hadid con il blazer (da copiare)

A New York, Gigi Hadid è stata immortalata con indosso un blazer sui toni del beige, abbinato a pantaloni rosso fuoco e una camicia bianca. La top model ci ricorda una regola importante della moda: la giacca sartoriale è il capo perfetto per vivere a meglio la fine delle vacanze e il ritorno al lavoro.

Getty Images

Il bello di questo pezzo di abbigliamento sta nella sua capacità di adattarsi a contesti differenti senza difficoltà grazie a numerose varianti sul tema. Di blazer ce ne sono davvero per tutti i gusti, da quelli con il taglio over e morbido a quelli più aderenti. Passando per i modelli con stampe geometriche o colore uniforme, con bottoni (come quello di Gigi Hadid), increspature, spille o drappeggi.

D’altronde il blazer è il capo passe-partout dell’autunno, capace di donare un tocco in più a qualsiasi look e vestendoti dalla mattina alla sera. Le sue origini risalgono all’Ottocento quando gli studenti del St John’s College, a Cambridge, erano soliti indossare delle giacche sportive con colori vivaci, chiamate “red blazer”.

Nel 1837 il capitano della celebre nave HMS Blazer, chiese a tutto il suo equipaggio di indossare una giacca doppiopetto dal colore blu navy per accogliere a bordo dell’imbarcazione la Regina Vittoria. In seguito quel capo venne preso in prestito dalla moda, declinato in tanti modelli diversi con tonalità e tessuti differenti.

Agli inizi del Novecento il blazer iniziò a diventare il capo più desiderato dalle donne che lo indossavano ovunque, sopra gonne e abbinato a maglioni, nel tempo libero e per le uscite mondane. Negli anni Cinquanta gli studenti inglesi scelsero il blazer come pezzo chiave del proprio outfit con colori più accesi, mentre negli anni Settanta, Giorgio Armani rivoluzionò la visione del blazer, rendendolo un capo super casual, ma al tempo stesso sofisticato ed elegante.

Ma la vera domanda a cui dobbiamo rispondere è: come abbinare il blazer? Anche qui hai davvero l’imbarazzo della scelta, perché questo capo si presta a tantissime combinazioni interessanti. Per l’ufficio puoi abbinarlo a camicia bianca e pantaloni sartoriali, completando con slingback a punta e maxi borsa. Sta benissimo anche con abiti midi o lunghi, l’ideale per affrontare i continui cambi di temperatura che caratterizzano l’autunno.

Il blazer sta benissimo pure con jeans e stivaletti texani, in linea con i trend dell’autunno 2026/2027 ed è il capo giusto per dare un pizzico di sensualità al tuo outfit. Per la sera, ad esempio, puoi sfoggiare il tuo blazer con una bralette e pantaloni a sigaretta. Il beige, la nuance scelta da Gigi Hadid, è poi un colore ottimo come alternativa al nero, per abbinamenti interessanti e mai scontati.

Offerta Blazer donna Pieces Blazer donna senza bottoni

Blazer donna Cicy Bell Blazer donna con un bottone

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale