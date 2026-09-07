Design over e regular, materiali robusti e stile country: la barn jacket è il capospalla da indossare tutto l’autunno

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La barn jacket è la giacca che indosseremo questo autunno

Nonostante le temperature siano ancora alte, non possiamo di certo farci trovare impreparate al cambio stagione, ecco perché abbiamo già iniziato a spulciare tra le ultime tendenze per capire qual è il capospalla che ci accompagnerà a fine settembre e per tutto ottobre. Se il trench e il blazer confermano la loro presenza nei nostri armadi, c’è un altro capo che le fashionise hanno adocchiato ed è la barn jacket. Quella che è nata come giacca da lavoro, indossata nei fienili americani dagli agricoltori (da qui il nome barn), adesso arriva in città, si adatta allo street style e a una serie di capi e accessori che le danno un’aria chic e bon ton perfetta per ogni occasione.

La giacca da lavoro amata da vip e reali

Sarà per il suo design semplice caratterizzato da un taglio over, per la forma squadrata o per il fatto che è un capospalla che protegge dal freddo, ma in pochissimo tempo la barn jacket è passata dagli armadi dei contadini a quelli delle celebs e perfino dei reali. La giacca in cotone cerato, tessuto denim o canvas per anni l’abbiamo vista sfoggiare alla regina Elisabetta II che ha trasmesso questa passione anche alla Principessa del Galles Kate Middleton.

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Tra le celebs invece c’è una lunga schiera di modelle e influencer che hanno deciso di utilizzare la barn jacket come ad esempio Bella Hadid e la regina delle tendenze Hailey Bieber.

ORANDESIGNE Barn Jacket in tela

Levi's Barn Jacket con colletto in velluto

WWricotta Barn Jacket con colletto a revers

Come abbinare la barn jacket per un look casual

Una giacca che nonostante il suo taglio maschile è diventata il capo di punta del guardaroba femminile, dimostra una grande versatilità confermata dai numerosi abbinamenti che possiamo realizzare. Quando si parla di look da tutti i giorni non possiamo fare a meno di pensare ai jeans. Quelli a sigaretta vanno a creare un equilibrio con la forma over della giacca. Aggiungi un pullover e una t-shirt bianca (nelle giornate più calde), concludi con un paio di sneakers o mocassini se vuoi ottenere un look urban. Molto più grintosa, invece è la soluzione con un paio di ankle boots.

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Molto british è l’abbinamento con un pantalone largo e visto che siamo in autunno quelli di velluto a costine sono un must. Il maglioncino a girocollo e gli stivaletti gli danno quel tocco cozy in sintonia con i primi freddi.

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La barn jacket diventa femminile con la gonna

Come abbiamo visto la barn jacket è un capospalla talmente tanto versatile che riesce ad abbinarsi bene anche con la gonna o con il vestito. Per creare un insieme armonioso la lunghezza deve essere sempre midi, ma può arrivare fino alla caviglia, la vera differenza la fanno i materiali. La gonna a sigaretta in pelle con mocassini e maglioncino in lana danno all’insieme un mood contemporaneo che una volta indossato non vorrai più togliere.

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Per giocare con i contrasti, alla “ruvidezza” dei materiali della barn jacket, contrapponi una gonna magari in tulle o un materiale leggero che dà vita a un look super femminile se lo completi con un paio di stivali con il tacco.

Daysskk Gonna in tulle

Oltre alla gonna, la giacca si sposa bene anche con i vestiti, ma in questo caso ti suggeriamo di preferire quelli in maglia per dare vita a un look avvolgente che puoi sfruttare anche a inizio inverno.

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