Anticipazioni Filorosso, ospite della prima puntata l’avvocato di Stasi: le novità su Garlasco

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IPA Antonino Monteleone conduce "Filorosso"

Dopo l’appuntamento estivo, Filorosso torna stasera, martedì 15 settembre, in prima serata su Rai 3 con una nuova stagione. Al timone ritroviamo Antonino Monteleone, che riparte con un programma rinnovato in alcuni suoi aspetti ma fedele alla sua vocazione: raccontare l’attualità attraverso le storie e i loro protagonisti, con ospiti e testimonianze.

E la prima puntata lascia spazio a uno dei casi che negli ultimi mesi ha occupato a lungo le pagine dei giornali e gli spazi televisivi: Garlasco.

Anticipazioni Filorosso, l’avvocato di Stasi ospite della prima puntata

Per inaugurare questa nuova stagione di Filorosso, Antonino Monteleone accoglie in studio Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. La sua presenza arriva in un momento in cui il caso di Garlasco è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione, dopo i nuovi sviluppi che hanno riacceso il dibattito sulla vicenda e sul suo percorso giudiziario.

Sarà quindi anche l’occasione per fare il punto sulle novità che riguardano il caso e sulla posizione di Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. La difesa punta infatti a chiedere la revisione della condanna, aprendo così un nuovo capitolo nella lunga vicenda giudiziaria.

Ma la prima puntata un lungo parterre di ospiti. In studio, tra gli altri, ci saranno anche Massimo Cacciari, Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, e Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d’Italia. Insieme a Monteleone affronteranno i diversi temi dell’attualità, dalla politica alle questioni economiche e sociali che stanno animando il dibattito pubblico

Filorosso, le novità della stagione

La nuova stagione di Filorosso porta con sé una novità importante: per la prima volta dalla nascita del programma, il format entra nella programmazione autunnale di Rai 3 dopo l’edizione estiva che ha visto ancora una volta alla conduzione Antonino Monteleone.

Ma a cambiare è anche la sede del programma, che lascia Roma e si trasferisce a Milano, negli studi TV2 della sede Rai di Corso Sempione. Uno spazio con nuove possibilità dal punto di vista tecnologico e che permetterà di arricchire il racconto giornalistico attraverso nuovi linguaggi visivi e modalità di coinvolgimento del pubblico.

La formula resta quella dell’approfondimento, con uno sguardo rivolto ai principali fatti di politica, economia, cronaca e temi sociali. Puntata dopo puntata, ospiti, testimonianze, collegamenti e inchieste contribuiranno ad approfondire le vicende al centro del dibattito pubblico, dai grandi temi nazionali e internazionali alle questioni che hanno un impatto concreto sulla vita quotidiana.

Filorosso, dove e quando vedere la prima puntata

Il primo appuntamento con la nuova stagione di Filorosso è fissato per stasera, martedì 15 settembre. Il programma torna in prima serata su Rai 3, a partire dalle 21.20, con Antonino Monteleone alla conduzione.

L’appuntamento sarà poi ogni martedì sera, per seguire i principali temi dell’attualità attraverso approfondimenti, ospiti, testimonianze e collegamenti.

Per chi preferisce seguire la trasmissione in streaming, Filorosso è reso disponibile anche su RaiPlay, dove è possibile vedere la puntata anche dopo la messa in onda. Si parte dunque martedì sera con il primo appuntamento della nuova stagione, che inaugura anche il nuovo corso milanese del programma.