Filorosso, anticipazioni del 29 settembre: la svolta di Garlasco e le testimonianze su Emanuela Orlandi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonino Monteleone

Filorosso torna in onda con una nuova puntata il 29 settembre 2026 fra i grandi misteri italiani, ospiti speciali e testimonianze inedite. Tanti i temi affrontati, fra cui il caso di Emanuela Orlandi e quello dell’omicidio di Garlasco.

Anticipazioni Filorosso 29 settembre: la svolta su Garlasco e il caso di Emanuela Orlandi

La puntata di Filorosso sarà ricca di argomenti interessanti. Antonino Monteleone infatti svelerà ai telespettatori le testimonianze di Bruno Bosco e Laura Casagrande riguardo il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Una vicenda ancora oggi avvolta dal mistero e con tantissimi punti interrogativi 43 anni dopo.

Ai microfoni del programma interverrà Bruno Bosco, ossia il poliziotto che nel giugno del 1983 vide il famoso “uomo della Avon”, ossia l’uomo che avrebbe offerto un lavoro a Emanuela Orlandi in una nota azienda. Bosco è l’unica persona ad aver visto quell’incontro e potrebbe svelare oggi dettagli e ricostruzioni importanti.

A Filorosso parlerà anche Laura Casagrande, la ex compagna di banco di Emanuela Orlandi che era stata indicata come presenza possibile accanto alla ragazza scomparsa il giorno di quell’incontro con l’uomo misterioso. La donna – lo ricordiamo – non concede interviste dal 1987, il suo intervento nella trasmissione dunque è particolarmente atteso.

L’inviato del programma Gabriele D’Angelo è infatti riuscito a rintracciarla e ha raccolto la sua versione riguardo ad accuse e indiscrezioni emerse negli ultimi anni. In studio a commentare le dichiarazioni ci saranno Laura Sgrò, la legale della famiglia Orlandi, e Pietro Orlandi, fratello di Emanuela che da oltre quarant’anni lotta per scoprire la verità su quanto accaduto.

Ampio spazio anche agli aggiornamenti riguardo il caso di Garlasco. Negli ultimi giorni infatti le indagini legate all’omicidio di Chiara Poggi hanno subito una svolta importante. La Procura di Pavia infatti per la seconda volta ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio per l’omicidio avvenuto nel 2007 a Garlasco. Un delitto per cui in precedenza era stato condannato Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, per cui ora potrebbe diventare concreta una richiesta di revisione della sentenza.

I consulenti tecnici che hanno lavorato per la Procura di Pavia hanno “depositato una nota sulle dimensioni di una scarpa modello Frau taglia 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio”, come annunciato in un comunicato dal procuratore Fabio Napoleone. Gli esperti dunque hanno attribuito a Sempio non solo l’impronta di una suola sulla scena del delitto, ma anche l’ormai famosa traccia palmare 33, lasciata dall’assassino di Chiara Poggi.

Le nuove indagini e le analisi realizzate da Cristina Cattaneo, avrebbero rivelato anche qualcosa sull’orario della morte di Chiara Poggi. “Concretamente per una produzione delle lesioni non immediatamente antecedente alla morte, ma anteriore al decesso con un intervallo orientativamente compreso come minimo fra 15 e 30 minuti, senza che possa escludersi una sopravvivenza complessiva più prolungata fino ai 60 minuti”, si legge.

A Filorosso ci saranno dunque l’avvocato Antonio De Rensis, la giornalista Rita Cavallaro, ma anche il biologo forense Ugo Ricci e l’avvocato Massimo Lovati.

Filorosso, dove e quando vedere la prima puntata

L’appuntamento con la puntata di Filorosso è fissato per martedì 29 settembre. Il programma andrà in onda in prima serata su Rai 3, a partire dalle 21.20, con la conduzione di Antonino Monteleone che porterà i telespettatori alla scoperta di temi di attualità, approfondimenti, testimonianze e collegamenti. Chi preferisce seguire in streaming la trasmissione, Filorosso sarà disponibile su RaiPlay, dove si potrà vedere la puntata dopo la messa in onda.