Chi è Antonino Monteleone, l’ex Iena che sbarca in prima serata su Rai3

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IPA Antonino Monteleone

Antonino Monteleone avrà la possibilità di diventare uno dei volti più noti della Rai. Il giornalista calabrese che si è fatto conoscere nel ruolo di Iena, prende il posto di Manuela Morena a Filorosso, il programma dedicato all’attualità e alla politica in onda in prima serata su Rai 3. Al suo fianco la collega Adele Grossi, mentre la precedente conduttrice Manuela Moreno si sposta su Rai1 per l’edizione estiva de La vita in diretta.

Una seconda chance per Antonino Monteleone

Antonino Monteleone è nato a Reggio Calabria nel 1985, dopo una laurea in Giurisprudenza ha subito intrapreso la carriera di giornalista investigativo e reporter, iniziando con inchieste sul mondo della ‘ndrangheta in un blog online. Nel 2010 l’esordio in televisione, come inviato di Exit – Uscita di sicurezza, condotto da Ilaria d’Amico su La7. In seguito il passaggio in Rai prima a Report e poi a Piazzapulita.

Il grande pubblico lo conosce come volto de Le Iene. Del programma Mediaset è stato reporter dal 2017 al 2024, per poi assumere la conduzione dello spinoff di approfondimento Inside. Due anni fa, Monteleone torna alla tv di Stato, dove gli viene affidata la conduce di L’altra Italia e Linea di Confine. Entrambi i format hanno riscosso ben poco successo di ascolti, quella a Filorosso è per Monteleone l’occasione di rifarsi e, magari, portare a casa ben più degni risultati in termini di share.

La vita privata e i problemi di salute

Antonino Monteleone è un professionista molto riservato e della sua vita privata si sa ben poco. Dal 2021 è sposato con Claudia Parinello, avvocata siciliana oggi consigliere per i rapporti con il Parlamento e le politiche internazionali presso il Ministero della Difesa. Nel 2023 è nato Edoardo, il loro primo bambino.

Del privato di Monteleone si sa poco, ma pare che nasconda qualche scaramuccia. Qualche tempo prima dell’esordio in prima serata, raccontando su Instagram di un piccolo problema di salute, il giornalista ha scritto: “Ne siamo usciti, e ne siamo usciti bene. E a chi sperava diversamente, non sono bastate le vostre ‘malelingue’. Munitevi di un cannone, che è meglio”. Insomma, nonostante i nuovi abiti, l’animo da Iena resta parecchio graffiante.

Monteleone è stato costretto a un breve ricovero ospedaliero perché sfinito dal troppo lavoro. “I piccoli acciacchi capitano a tutti, – ha spiegato ai fan in apprensione – specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto”. Ringranziando infine “tutto il personale medico e sanitario che mi ha assistito in questo piccolo ‘tagliando’ di manutenzione”.

La nuova edizione di Filorosso

Filorosso, in onda il lunedì sera alle ore 21:15 su Rai3, si dedica ai principali fatti di cronaca e costume del momento, dalla cronaca nera alla cultura, analizzati con servizi, reportage, inchieste e collegamenti dal territorio. Tra le novità della nuova stagione, lo “Spazio Podcast”, definito un ring delle idee, che vede due opinionisti, protagonisti della vita pubblica e culturale del Paese, dalle posizioni opposte, confrontarsi di volta in volta su un tema diverso, tra i più caldi dell’attualità.