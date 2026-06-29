Filorosso, anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera: focus su Garlasco

Al centro della puntata di "Filorosso" del 29 giugno, le interviste con Alemanno e Veltroni e i risvolti su Garlasco

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA I conduttori di "Filorosso"

I due ex sindaci di Roma, Gianni Alemanno e Walter Veltroni, saranno tra i protagonisti della terza puntata di Filorosso, in onda lunedì 29 giugno alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Nello show condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi ci sarà spazio anche per approfondimenti di cronaca sui casi di Garlasco e del Monaldi di Napoli, con molti ospiti e professionisti in studio.

Filorosso, gli ospiti del 29 giugno

Antonino Monteleone e Adele Grossi intervisteranno, nella puntata del 29 giugno di Filorosso, due celebri ex sindaci della Capitale: Walter Veltroni e Gianni Alemanno. Il primo, apprezzato scrittore e editorialista, interverrà sugli scenari della politica italiana e internazionale che stanno alterando i precari equilibri della diplomazia mondiale.

Gianni Alemanno, invece, proprio nei giorni scorsi è uscito dal carcere dopo un anno e mezzo per traffico di influenze. Il politico racconterà la sua esperienza, soffermandosi sulle condizioni dei detenuti in carcere con l’intento di sensibilizzare gli spettatori: “Ho visto e conosciuto una realtà terribile, il carcere è una vergogna per la Repubblica, un’offesa per come tratta la gente e che non dà, a chi se la merita, una possibilità di cambiamento. La battaglia per il sovraffollamento non ha colore politico. Non è di destra o di sinistra. È una questione che riguarda la Repubblica italiana. Mi auguro che il Parlamento faccia una legge trasversale sul sovraffollamento”, aveva raccontato all’ANSA.

Tra gli ospiti della puntata ci saranno anche il direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone, e l’editorialista de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro.

Filorosso, le anticipazioni sulla puntata di stasera

Al centro della nuova puntata di Filorosso ci saranno due casi di cronaca di grande impatto mediatico. In studio si parlerà di quanto accaduto all’ospedale Monaldi di Napoli lo scorso dicembre quando, a causa di un trapianto di cuore sbagliato, perse la vita a soli due anni il piccolo Domenico. I genitori del bambino, Patrizia Mercolino e Alfonso Antonio Caliendo, ripercorreranno la vicenda con i conduttori dello show e faranno il punto sulle svolte delle indagini.

Infine, sarà concesso ampio spazio agli ultimi sviluppi sul caso Garlasco, che vede attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi solo Andrea Sempio. Secondo indiscrezioni, nelle prossime settimane gli inquirenti dovrebbero tuttavia verificare ulteriori elementi, ascoltare nuovi testimoni e confrontare le consulenze tecniche prima di eventuali sviluppi processuali, che potrebbero scagionare definitivamente Raffaele Stasi, attualmente in prova ai servizi sociali.

In studio interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Flaminia Bolzan e, in collegamento, il direttore di Gente Umberto Brindani, il biologo Luciano Garofano, il chimico forense Oscar Ghizzoni e la youtuber Francesca Bugamelli.

Filorosso, dove e quando vedere lo show

Filorosso va in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 3, con inizio previsto alle 21:15. La nuova edizione estiva 2026 è condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi. Il programma può essere seguito su Raiplay in streaming, ma le puntate restano a disposizione dei telespettatori anche nei giorni successivi alla messa in onda. Infine, sui social gli aficionados possono seguire approfondimenti o commentare su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai.